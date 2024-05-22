Evlilik kredisi ödemeleri başladı! Genç çiftlere 67,5 milyon TL destek 

Sıfır faizli 150 bin liralık evlilik kredisine 9 bin 38 çift başvurdu. Talebi onaylanan 2 bin 283 çift danışmanlık hizmeti alıyor. Aile Bakanı Göktaş “Eğitimi tamamlayıp nikâhları 15-30 Nisan’da kıyılan 450 çifte 67,5 milyon liralık ödeme başladı” dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonuna başvuran ve eğitim programlarına katılan çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi ödemelerinin başladığını bildirdi. Bakan Göktaş “Programa şimdiye kadar 9.038 çift başvurdu. Şu an itibarıyla başvuruları onaylanan 2.283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğitim programlarına katılıp resmî nikâhı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başladı. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz” diye konuştu.

68.396 ENGELLİ MEMUR VAR

Bakan Göktaş, Ankara Hâkimevinde düzenlenen “Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı katıldı. Göktaş, toplantı öncesi, devlet korumasında yetişen bedensel engelli millî bilek güreşçi Oya Aydın ile görüştü. Engelli bireylerin istihdamında ana yöntemin, kota yöntemi olduğunu belirten Göktaş “2002’den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısını tam 12 kat artırdık. Engelli memur sayısı 68 bin 396’ya ulaştı” dedi.

KADIN HAKLARINA GÖLGE DÜŞÜREN BİR DURUM DEĞİL

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın kadını güçsüzleştirmeye yönelik olduğu iddialarına da cevap veren Göktaş “Kadını ve aileyi karşı karşıya getiren anlayışı reddediyoruz. Aileyi güçlendirmenin, kadını zayıflattığı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Eylem Planı ile amaçlanan sistem, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi çalışmalarıyla bir tezat teşkil etmemektedir. Eylem Planında yer alan faaliyetler incelendiğinde kadın haklarına gölge düşüren, kadın konusundaki çalışmalarla zıtlık barındıran herhangi bir ifadeye rastlamak mümkün değildir. Attığımız kıymetli adımlara gölge düşürmeyi, itibarsızlaştırmayı amaçlayan art niyetli söylemler, bizleri bu sorumluluğumuzu yerine getirmekten alıkoyamayacaktır” diye konuştu.

DÖNÜŞLER OLUMLU OLDU

15 Mayıs Dünya Aile Günü’nde kamuoyuyla paylaştıkları belgenin 2024-2028 yıllarını kapsadığını, 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini belirten Göktaş “Bu belgeye yönelik çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu geri dönüşler bize toplumun ailenin güçlendirilmesine yönelik hassasiyetinin ve beklentilerinin yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu durum açıkçası bizleri çok memnun etti. Aile kurumunun ve kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı ayrımı gözetmeksizin tüm aile bireylerinin korunması ve güçlendirilmesinin Anayasamızın bizlere yüklediği bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.