Fahiş fiyatlara sebep olan aracılar ortadan çıkarıyor! Türkiye'nin her bölgesine hizmet

Perakende satışlarda fahiş fiyatlara sebep olan aracılar ToptanTR ile çözümü ile son buluyor. Türkiye’nin 81 il, 922 ilçesinde bakkaldan eczaneye, nalburdan, kırtasiyeye kadar tüm esnafa sıfır yatırım maliyet ile aracısız şekilde ürüne ulaşma imkânı sunuyor.

ÖMER TEMUR HABERİ-

Perakende sektöründe ürün fi yatını en fazla artıran unsur aracılar. Aracı sayısı ne kadar artarsa ürün fi yatı da o kadar artış gösteriyor. Bu durumdan hem üretici hem de tüketici zarar görüyor. Distribütör ve dağıtıcılar gibi aracıları aradan çıkaran ToptanTR pazar yeri, Türkiye’nin 81 il, 922 ilçesinde bakkaldan eczaneye, nalburdan, kırtasiyeye kadar tüm esnafa sıfır yatırım maliyet ile aracısız şekilde ürüne ulaşma imkânı sunuyor.

ToptanTR.com kurucu ve CEO’su Sezgin Şener bu sistem ile Hakkâri’nin en ücra köşesinde bir şubesi olan marketin de zincir marketler ile aynı fi yattan mal alabildiğini belirterek “Esnafla üretici arasındaki aracıların tamamını sistemin dışına çıkardık.

BÜTÜN ESNAFLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ

Televizyon satana da, soba üretene de burada mağaza açma imkânı sunuyoruz. Artık A’dan Z’ye caddede gördüğümüz bütün esnafların uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı bir platformuz. Bu sayede işletmelerin kâr marjı artıyor ve daha geniş ürün yelpazesine sahip oluyor” dedi.

TÜM BANKA KARTLARINA CAZİP ŞARTLAR İLAVE TAKSİTLER

Üretici ile esnaf arasındaki en büyük sıkıntılardan birinin tahsilat olduğuna dikkat çeken Şener “Bizim aracı olduğumuz, üzerimizden yapılan satışlarda herhangi bir tahsilat riski yok. Çünkü ToptanTR.com üzerinde yapılan işlemlerde para ödenmiş oluyor. Hatta alışveriş yapan esnaf özelinde tüm banka kartlarına cazip şartlar ile ilave taksitler, birçok banka üzerinden kredi kullandırım ve havale/eft ödemelerinde özel indirimler gibi birçok ek ödeme opsiyonlarımız var.

Esnaflarımızı hem bu seçenekler konusunda bilgilendiriyor hem de bu ek ödeme opsiyonlarından faydalanmalarını sağlıyoruz. Üreticinin de para garantisi var. Yani ‘malı sattım parası gelecek mi gelmeyecek mi’ sıkıntısı yaşanmıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNE HİZMET VEREBİLİCEK LOJİSTİK ALTYAPI

Türkiye’nin tamamına, tüm illere tüm ilçelere tüm mahallelere kargo sisteminin çalıştığı her yere gittiklerini anlatan Şener, Şırnak Cizre’nin yaylalarından Çorum Sungurlu’nun arka mahallelerine, Giresun’un dağ köylerinden, Uşak’ın Eşme ilçesinin hiç gidilemeyen uzak noktalarına kadar gelen siparişleri Türkiye’nin tüm bölgelerindeki üreticisinden alıp, ilgili esnafa teslim edebilecek ciddi bir lojistik altyapı kurduklarını dile getirdi.