Faiz indirimi ne zaman başlayacak? FED için karar günü

FED Ocak 2024 toplantısı neticesinde faizlerin yüzde 5,25-5,50 bandında sabit tutulması bekleniyor. Başkan Powell’ın açıklamalarından, ilk faiz indiriminin ne zaman başlayabileceği yönünde ipuçları aranacak. ABD’de son gelen veriler karışık görünüm sergilerken; FED’in, mart için kapıyı aralıklı bırakacağı ancak “veri bağımlı” sürece vurgu yapacağı belirtiliyor. Mart için indirim beklentisi %50 civarında. 31 Ocak ons altın fiyatları FED öncesinde 2030 doların hemen üzerinde. Dolar fiyatı ise 30,36 seviyelerinden güne başlangıç yapıyor.

Ömer Faruk Bingöl - Küresel piyasaların büyük bir dikkatle takip ettiği ABD Merkez Bankası’nın faiz toplantısı bugün neticeleniyor. Bir önceki toplantısını 2023 yılının aralık ayında gerçekleştiren FED, geçen ay politika faiz oranını yüzde 5,25-5,50 bandında sabit bırakma kararı almıştı. Bu faiz oranı aynı zamanda ABD’de son 22 yılın en zirve noktasına da işaret ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED faiz kararını 31 Ocak Çarşamba akşamı (bu akşam) TSİ 22:00’de açıklayacak. Asıl önemli olan, faiz kararının ardından yayımlanacak karar metni ve FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamalar olacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasa beklentisi, FED’in yüzde 5,25 – 5,50 arasında bulunan politika faiz oranlarının sabit tutulması yönünde şekilleniyor. Küresel piyasalarda kısa vadeli fiyatlamalar da bu beklentilere göre şekillendi. Piyasalar, FED’in, bir sonraki toplantıda faiz indirimlerine başlayıp başlamayacağı yönünde ipuçları aramaya odaklanacak. Bu anlamda Powell tarafından yapılacak açıklamalar ve karar metnine, piyasalar özellikle dikkat kesilecek.

FED ÖNCESİ ALTIN VE DOLAR FİYATLARI

31 Ocak Çarşamba altın fiyatları ons tarafında 2030 dolar seviyesinin üzerinde denge bulmaya çalışıyor. Dünkü işlemlerde jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle ons altın 2050 dolar sınırına kadar yükselmişti. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altının satış fiyatı ise 2062 TL seviyesinde bulunuyor.

31 Ocak Çarşamba dolar fiyatı da 30,36 TL seviyesinden güne başlangıç yapıyor. Dolar endeksi, 103,60 seviyesinde bulunuyor ve önceki güne göre hafif primli seyrediyor.

FAİZ İNDİRİMİ MARTTA MI MAYISTA MI?

FED’in planlı takvimine bakıldığında bundan sonraki iki toplantı; 19-20 Mart ve 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bu toplantılardan sonra faiz kararları da 20 Mart ve 1 Mayıs tarihlerinde açıklanacak.

POWELL NE SÖYLEYECEK?

FED’in bu akşamki toplantısında, faiz indiriminin zamanlaması konusunda net olarak bir tarih vermeyeceği, “veri bağımlı” olarak sürecin devam edeceği; Başkan Powell’ın mart ayı için kapıyı aralıklı bırakacağı ancak son gelen verilere de atıfta bulunarak “temkinli duruşunu” koruyacağı ve bunları sözlü yönlendirme ile yapacağı bekleniyor.

FED İÇİN BU VERİLER ÖNEMLİ

Son gelen ABD verileri, FED’in “mart mı mayıs mı” kararında etkili olacak. Bu veriler ise karışık bir görünüm sergiledi. Bazı veriler beklenti üzerinde gelerek enflasyonist baskıların bir miktar canlı olduğu yönünde sinyaller verirken; bazı veriler, fiyatlar üzerindeki baskıların hafiflemeye devam ettiğine işaret etti.

ABD EKONOMİSİNDEN SON SİNYALLER

FED’in de dikkate aldığı son verilerden en önemli olan 3 tanesini hatırlayacak olursak;

ENFLASYON (TÜFE): Faiz kararı öncesinde eldeki son enflasyon verisi Aralık 2023 dönemine ait. Bu dönemde TÜFE’de aylık artışın yüzde 0,2 ve yıllık yükselişin yüzde 3,2 şeklinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan veriler (sırasıyla) yüzde 0,3 ve yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Öte yandan Çekirdek Enflasyonun da yüzde 4’ten yüzde 3,8’e düşmesi bekleniyordu. Ancak bu veri de yüzde 3,9 şeklinde gerçekleşti. Açıklanan bu veriler, enflasyonda FED’in tam anlamıyla arzu ettiği gerilemeye işaret etmedi.

ÇEKİRDEK KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI (PCE): ABD’de FED tarafından dikkatle izlenen göstergelerden biri de gıda ve enerjinin hesap dışında bırakıldığı “Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE)” verisi. Bu veri, ABD’li tüketicilerin ağırlıklı olarak zarurî giderlerinin dışındaki harcamalarını ölçtüğü için enflasyonist baskı anlamında da önemli ipuçları veriyor. Aralık ayında Çekirdek PCE göstergesinde yıllık artış yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Bu verinin yüzde 3 olan beklenti altında gerçekleşmesi “güvercin FED” senaryosunu da destekledi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM: ABD'de bu cuma günü ocak ayına dair Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik rakamları açıklanacak. FED kararı öncesinde açıklanan son veri ise aralık ayına ait. Aralıkta tarım dışı istihdamda 216 bin kişilik artış kaydedildi. Bu rakam 175 bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşince “FED’in daha temkinli bir duruş sergileyebileceği” yönündeki öngörüler de arttı. Geçen ay saatlik ücretlerde de beklenti üzeri bir artış gözlemlendi. Yüzde 0,3 artış yönünde olan veride yüzde 0,4’lük yükseliş oldu. Maaşlarda “beklenti üzeri artış” anlamına gelen bu veri, tüketicinin harcama kabiliyetini ve dolayısıyla enflasyonist baskıyı artırması bakımından önemli…