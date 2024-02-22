Faiz kararı öncesi dolarda son durum! Kur 31 TL'nin üzerinde güne başladı

Dolarda son dakika… 22 Şubat işlemleri serbest piyasada 31,00 TL’nin üzerinde başladı. Kapalıçarşı’da ise 31,29 TL test ediliyor. Makasın biraz daha açıldığına dikkat çeken analistler, “Bu farkın zaman zaman artması normal ancak seçim öncesi bir endişe var. Bunun giderilmesi için özellikle sıkı para politikasının etkinliğini artırabilecek tedbirler gündeme gelebilir” uyarısında bulunuyor. Bugün piyasalar TCMB’nin faiz kararında odaklandı. Politika faizinde bir değişiklik beklenmese de karar metinde yer alabilecek ve TL’ye destek olabilecek açıklamalar, fiyatlamalar açısından da dikkatle takip edilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar bugün Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı. Beklentiler her ne kadar politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit kalması yönünde şekillense de karar metninde yer alacak ifadeler dikkatle takip edilecek. Özellikle TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay tarafından dile getirilen “rakamlar arasındaki bağlarda gözlemlenen bazı kopuklukların giderilmesi” konusunda ek tedbirler piyasanın odak noktasında.

22 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar fiyatı 22 Şubat işlemlerine 31,02 TL seviyesinden başlangıç yapıyor. Son birkaç gündür Kapalıçarşı kurları ile aranın açıldığı görülüyordu. Kapalıçarşı’da ise dolar, bugünkü işlemlerde 31,30’a yakın seviyelerde bulunuyor.

Euro ise yeni işlem gününde serbest piyasada 33,70 seviyelerinden fiyatlanıyor. Analistler, dolar/TL tarafında artık 31,00 seviyesinin psikolojik bir destek olarak öne çıkabileceğini, kısa vadede 31,50 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini ifade ediyor.

DOLAR VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Seçimden sonra enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için sert tedbirlerin gelebileceği yönünde beklentileri hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, “Enflasyonun hızla düşürülmesi için yapılacak şeyler belli. Öncelikle kamu harcamalarının kontrol altına alınması gerekiyor. İkincisi, Merkez Bankasının, Cevdet Akçay’ın da dediği gibi bazı kopuklukları gidermesi gerekiyor. Bu anlamda, şu anda mevduat faizleri politika faizinin gerisinde. Dövizi ve faizi belli bir seviyede tutmak için çaba gösterildiğinde de fiyatlama davranışlarında bozulmalar ortaya çıkıyor” dedi.

DÖVİZ Mİ TL MEVDUAT MI?

Böyle bir piyasada, döviz tarafında belki de hiç görülmeyecek seviyeler için herkesin gardını almaya başladığını ve buna göre fiyatlamalar yaptığını aktaran Alkin, “Serbest piyasaya geri dönmemiz gerekiyor. Vatandaşa ‘dolar alma TL mevduata yatır’ dediğinizde, enflasyon ya da hayat pahalılığı beklentilerine bir bakmak lazım. Burada önemli olan, algıyı yönetmek. Yüzde 45’lik faiz adımını zamana yaymadan daha hızlı atsaydık, belki enflasyon da bugün farklı yerlerde olurdu” diye konuştu.

SEÇİME KADAR DOLAR NE OLUR?

Ekonomist Tunç Şatıroğlu da TCMB’nin faiz artırmayacağını deklare ettiğini hatırlatarak, “Dolar tarafında seçime kadar 32,00’nin altında bir yerlerde girilmesini bekliyorum. Seçimden sonra da çok artış beklemiyorum. Kontrol devam edecektir. Ancak yaz mevsiminden sonra bir faiz indirimi konuşulursa, o zaman tablo değişebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TCMB NASIL AKSİYON ALACAK?

Yapı Kredi Bankası tarafından yayımlanan günlük bültende; son zamanlarda açıklanan bazı makro verilerin risk iştahını azaltsa da merkez bankalarının 2024’te faiz indireceği yönündeki çatı görüşün geçerliliğini koruduğu ve piyasaların bu görüşten destek bularak dengede kaldığı aktarıldı. Bültende, veri bağımlı sürecin devam edeceği ve piyasa dinamiklerinin yönünü, açıklanacak verilerin çizeceği vurgulandı. Bugünkü TCMB kararının ardından açıklanacak karar metinde de enflasyonla mücadelede sıkılaşma çerçevesinin nasıl daha etkin hale getirileceğinin izlerinin aranacağı aktarıldı.