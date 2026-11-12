Faizler düşecek mi, kredi kullanmak kolaylaşacak mı? İşte TCMB'nin yeni düzenlemesinin detayları

Merkez Bankası, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırını yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltti. KOBİ ve diğer işletme kredilerinde de limitler artırıldı. Peki, yeni düzenleme kredi faizlerini düşürecek mi, kredi kullanmak kolaylaşacak mı?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyüme sınırlarında değişikliğe gitti. Tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Böylece bankaların dört farklı kredi kategorisinde 8 haftalık kredi büyüme sınırları 0,5 puan artırılmış oldu.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

TCMB'nin kredi büyüme sınırlarını yükseltmesi, kredi faizlerinde doğrudan bir indirim anlamına gelmiyor. Kredi faizleri üzerinde Merkez Bankasının politika faizi, bankaların fonlama maliyetleri, mevduat faizleri ve piyasa koşulları etkili oluyor.

Ancak kredi büyüme sınırlarının yükseltilmesi, bankaların daha geniş bir kredi büyüme alanına sahip olmasını sağlayacak. Bu durum kredi arzını destekleyebilir. İlerleyen dönemde bankaların kredi politikaları ve rekabet koşulları da faiz oranları üzerinde etkili olabilecek.

Faizler düşecek mi, kredi kullanmak kolaylaşacak mı? İşte TCMBnin yeni düzenlemesinin detayları

KREDİ KULLANMAK KOLAYLAŞACAK MI?

Merkez Bankasının kararı, ihtiyaç ve taşıt kredisi kullanmak isteyen tüketiciler açısından kredi arzını destekleyebilecek bir adım olarak öne çıkıyor. Bankaların kredi büyüme sınırlarının genişletilmesi, daha fazla kredi kullandırabilmelerine imkân tanıyor.

Ancak bankaların kredi başvurularını değerlendirirken dikkate aldığı gelir durumu, kredi notu, mevcut borçluluk ve ödeme gücü gibi kriterlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Dolayısıyla yeni düzenleme, kredi onaylarının otomatik olarak kolaylaşacağı veya vatandaşların daha düşük faizle kredi kullanabileceği anlamına gelmiyor.

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ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ/TELAFİ ÖDEMESİ

TCMB, kredi büyüme sınırlarının yanı sıra zorunlu karşılık uygulamasında da değişikliğe gitti. Buna göre bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz/telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.

Merkez Bankası, düzenlemelerin makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla yapıldığını bildirdi.

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