Mevduat faizleri uçuşa geçti! 1 milyon TL yatırana aylık 45 bin lira
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası'nın sürpriz bir hamle ile politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından mevduat faizleri de yükseldi. Bazı bankalar 1 milyon TL anaparaya 32 günde 45 bin lira faiz vermeye başladı.
Merkez Bankası bu hafta 2024 yılının üçüncü faiz kararını açıkladı. Şubatta faizi sabit bırakan Merkez, martta ise sürpriz bir karar aldı. Merkez faizi 500 baz puan artırdı.
FAİZ YÜZDE 50'YE ÇIKTI
Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardı. Bu gelişme sonrası bankalarda mevduat faizlerini yükseltti.
1 MİLYONA AYLIK 45 BİN LİRA
Bazı bankalar faizi yüzde 55'e kadar çıkardı. Böylece bankalar 1 milyon TL anaparaya 32 günde 45 bin lira faiz vermeye başladı.
İŞTE BANKA BANKA FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ
ING
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 41.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 43.191 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.191 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 45.683 TL
Vade sonu ödeme: 1.045.683 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 44.975,34 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.975,34 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 45.808,22 TL
Vade sonu ödeme: 1.045.808,22 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 36.546 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.546 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 39.978,08 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.978,08 TL
YapıKredi
Faiz oranı: Yüzde 23
Net getiri: 19.156,16 TL
Vade sonu ödeme: 1.019.156,16 TL
Odea
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 44.142,47 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.142,47 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi