Mevduat faizleri uçuşa geçti! 1 milyon TL yatırana aylık 45 bin lira

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 16:34 - Güncelleme: 23 Mart 2024 16:53 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın sürpriz bir hamle ile politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından mevduat faizleri de yükseldi. Bazı bankalar 1 milyon TL anaparaya 32 günde 45 bin lira faiz vermeye başladı.