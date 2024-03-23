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Haberler > Ekonomi > Mevduat faizleri uçuşa geçti! 1 milyon TL yatırana aylık 45 bin lira

Mevduat faizleri uçuşa geçti! 1 milyon TL yatırana aylık 45 bin lira

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mevduat faizleri uçuşa geçti! 1 milyon TL yatırana aylık 45 bin lira

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın sürpriz bir hamle ile politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından mevduat faizleri de yükseldi. Bazı bankalar 1 milyon TL anaparaya 32 günde 45 bin lira faiz vermeye başladı. 

Merkez Bankası bu hafta 2024 yılının üçüncü faiz kararını açıkladı. Şubatta faizi sabit bırakan Merkez, martta ise sürpriz bir karar aldı. Merkez faizi 500 baz puan artırdı.

FAİZ YÜZDE 50'YE ÇIKTI

Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardı. Bu gelişme sonrası bankalarda mevduat faizlerini yükseltti. 

1 MİLYONA AYLIK 45 BİN LİRA 

Bazı bankalar faizi yüzde 55'e kadar çıkardı. Böylece bankalar 1 milyon TL anaparaya 32 günde 45 bin lira faiz vermeye başladı. 

İŞTE BANKA BANKA FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ 

ING

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 41.530 TL

Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 43.191 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.191 TL

TEB

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 45.683 TL

Vade sonu ödeme: 1.045.683 TL

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 44.975,34 TL

Vade sonu ödeme: 1.044.975,34 TL

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 45.808,22 TL

Vade sonu ödeme: 1.045.808,22 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 36.546 TL

Vade sonu ödeme: 1.036.546 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 39.978,08 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.978,08 TL

YapıKredi

Faiz oranı: Yüzde 23

Net getiri: 19.156,16 TL

Vade sonu ödeme: 1.019.156,16 TL

Odea

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 44.142,47 TL

Vade sonu ödeme: 1.044.142,47 TL

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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