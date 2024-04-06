Faizler zirve yaptı, işte ucuz kredinin yol haritası! Herkes bunu yapıyor

Kredi faizlerinin %86 ile zirve yapması ile “en uygun kredi”, “en düşük faiz” aramaları da tavan yaptı. Bu ortamda kredi talebi devam ederken; tüketicilerin, bankalar tarafından müşteri kazanmak amacıyla sunulan “sıfır faizli kredi” kampanyalarına ilgi gösterdiği ya da kısa vadeyi tercih ederek “daha az faiz yüküne” yöneldiği belirtiliyor. 100 bin TL kredinin faiz yükü 12 ayda 37 bin TL olurken, 24 aylık vadede bu rakam 77 bin TL’ye kadar çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası, faiz oranlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak açıklanan 29 Mart verilerine göre ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 86,20 ile yeni rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu haftada ihtiyaç kredisi hacmi, BDDK verilerine göre 1 trilyon 86 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam, önceki iki haftaya göre hafif artışa işaret etti. Faizlerle beraber kredi hacmindeki artışın da devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

KISA VADE TERCİH SEBEBİ

Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, tüketiciler, ihtiyaç kredilerinde daha çok kısa vadeye odaklanmış durumda. Burada 12 aylık vade tercihinin öne çıktığı belirtilirken; rakamlar, talep edilen her 10 kredi talebinin 6’sının “bir yıl vade” seçeneğine yöneldiğini gösteriyor. Tüketicilerin kısa vadeyi tercih ederek, daha uzun vadelerde katlanarak artan faiz yükünden de kurtulmayı amaçladığı; böylece durağan piyasada ihtiyaçlarını da ertelemeden elde etme yolunu seçtiği belirtiliyor.

100 BİN TL KREDİ… 12 AY VE 24 AY GERİ ÖDEME

5 Nisan itibarıyla tüketici kredilerine bakıldığında, en düşük ihtiyaç kredisi oranı 3,99 ile TEB tarafından sunuluyor. “Yeni müşteri olma” şartı aranan bu pakette;

-100 bin TL kredi 12 ay vade ile geri ödendiğinde; aylık taksitler 11 bin 400 TL oluyor ve toplam geri ödeme de 137 bin 397 TL olarak gerçekleşiyor.

-100 bin TL kredi 24 ay vade ile tercih edildiğinde ise, her ay 7 bin 379 TL taksit ödeniyor. Toplamda 177 bin 682 TL geri ödeme yapılıyor.

FAİZ YÜKÜ İKİ KAT ARTIYOR!

Her iki pakette de kullanılan kredinin miktarı aynı olmasına rağmen; 12 ayda 37 bin 397 TL olan faiz yükünün, 24 ayda 77 bin 682 TL’ye çıktığı dikkatlerden kaçmıyor. Dolayısıyla vatandaşlar da faiz yükü neredeyse yarı yarıya olan 12 aylık kredilere yöneliyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI

Ayrıca bugün birçok banka “sıfır faizli” kredi paketleri de sunuyor. Ancak bu paketler müşteri kazanmaya yönelik olduğu için, hem taksit sayıları 6 ay ile sınırlı oluyor. Hem de maksimum rakam 20 bin-25 bin TL arasında değişiyor. Bu uygulamada kullandırılan kredinin bir kısmı da “kredi kartı nakit avans” olarak tanımlanıyor. Küçük meblağlarda finansman ihtiyacı duyan tüketicilerin bu kampanyalara da yöneldiği belirtiliyor. İki örnek vermek gerekirse;

-Garanti BBVA yeni müşteriye özel, 15 bin TL’si taksitli nakit avans olmak üzere toplamda 25 bin TL sıfır faizli krediyi 3-6 ay vadede sunuyor.

-Akbank ise yine yeni müşterilere özel 6 ay vade ile 20 bin TL ihtiyaç kredisini faizsiz olarak teklif ediyor.