Fast food devi Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacak! İşte detaylar...

Fast food zinciri McDonald's, Türkiye genelinde büyük bir işçi alımı yapacak. Hamburger devi, toplamda 2 bin kişiyi işe alacak. İşte detaylar...

McDonald's Türkiye'de yeni işe alım kampanyasını duyurdu. Fast food zinciri ülke genelinde 2 bin kişiyi işe alacak.

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TÜRKİYE'DE 8 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Restoranlarında iş fırsatı sunan şirket, her yaştan insanın iş gücüne katılımını desteklemeyi hedefliyor. McDonald's'ın Türkiye genelinde 8 binden fazla çalışanı bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA İŞE ALIM YAPACAĞIZ"

McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, "Büyüme planlarımız kapsamında 8 bini aşan çalışan sayımızı daha da artırmak amacıyla başlattığımız istihdam seferberliğinde bu yaz, gençler, kadınlar ve emekliler öncelikli olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında işe alım yapacağız" dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar tüm McDonald’s Türkiye restoranlarına şahsen başvurabilecekleri gibi "mcdonalds.com.tr" adresine özgeçmişlerini gönderebilecek veya 0212 336 35 35 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilecekler.