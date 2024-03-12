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Haberler > Ekonomi > Fatura indiriminden ücretsiz toplu taşımaya! Emekliye 7 müjde birden geliyor

Fatura indiriminden ücretsiz toplu taşımaya! Emekliye 7 müjde birden geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatura indiriminden ücretsiz toplu taşımaya! Emekliye 7 müjde birden geliyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024'ün "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin konforunu artırmak için bir dizi çalışma yürütüyor. Bunlar arasında faturalarda indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma gibi başlıklar yer alıyor. İşte emekliler için getirilmesi planlanan 7 alanda 7 destek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Emeklilerin konforunu artırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapılıyor. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde yürütülüyor çalışmalar. 

7 ALANDA 7 DESTEK 

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler sonrasında yasa teklifiyle emeklilere 7 alanda yeni destekler planlanıyor. Düzenlemeler, emeklilerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmayı ve gelirlerini arttırmayı hedefliyor.

YAPILMASI PLANLANAN DÜZENLEMELER

Bu çerçevede su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok düzenleme için görüşmeler yürütülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile protokol imzalanarak, başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması da sağlanacak.

Uçak ve tren biletlerinde emeklilere indirim yapılması için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hazırlıklar yürütülüyor.

Sosyal aktiveteler kapsamında da müze ve ören yerlerine girişte ayrıcalık sağlanması için planlama yapılıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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