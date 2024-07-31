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FED'in faizi sabit tutması altın ve doları nasıl etkiledi? İşte adım adım izlenen piyasadan ilk veriler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FED&#039;in faizi sabit tutması altın ve doları nasıl etkiledi? İşte adım adım izlenen piyasadan ilk veriler

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FED'in faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından gözler piyasalara çevrildi. ABD'den gelen haber üzerine dolar ve altındaki hareketlilik izlendi. İşte FED'in faiz kararının ardından dolar ve altının geldiği nokta.

FED, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası para politikası karar metninde, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildiği belirtildi

FED KARARI DOLARI NASIL ETKİLEDİ?

FED'in saat 21.00'de açıkladığı faiz kararı sırasında dolar 33.11 TL'ydi. Türkiye de dünya gibi FED'in kararına odaklandı. FED'in faizi sabit tutmasının ardından gözler dolara çevrildi. 

FED'in faizi sabit tutması altın ve doları nasıl etkiledi? İşte adım adım izlenen piyasadan ilk veriler - 1. Resim

FED'in faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından ilk saat adım adım takip edildi. "Dolar nasıl tepki verecek?" sorusu da kısa sürede cevap buldu.

Saat 21.00 sularında 33.11 TL olan dolar, ilk saate 33.12 TL'ye geldi.

FED'in faizi sabit tutması altın ve doları nasıl etkiledi? İşte adım adım izlenen piyasadan ilk veriler - 2. Resim

FED KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Dolar ile birlikte FED'in kararının ardından merak edilenlerden biri de şüphesiz altındı. Peki FED'in faizi sabit tutması altın da hareketlilik gözlenmesine neden oldu mu?

Gram altının fiyatı, FED'in kararının açıklanacağı sırada 2 bin 581 TL olarak dikkat çekti.

FED'in faizi sabit tutması altın ve doları nasıl etkiledi? İşte adım adım izlenen piyasadan ilk veriler - 3. Resim

ABD Merkez Bankası para politikası karar metninin açıklanmasının ardından gözler altına çevrildi. Altın da dolar gibi kararının ardından geçen ilk saatte izlendi.

Karar öncesinde 2 bin 422 dolar olan ons altın, Powell'ın konuşması ile birlikte 2 bin 433 dolara yükseldi.

Altın, 2 bin 581 TL'den 7 TL'lik artışla 2 bin 588 TL'ye yükseldi.

FED'in faizi sabit tutması altın ve doları nasıl etkiledi? İşte adım adım izlenen piyasadan ilk veriler - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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