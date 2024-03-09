Bakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararına ilk yorum: Not artışı sürecek

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. Uygulanan politikaların kredi notuna yansıdığını belirten Bakan Şimşek, "Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu." dedi.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili ezber bozan bir karar aldı. Fitch, 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'nin kredi notunu artırdı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU B+'YA YÜKSELDİ

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Şimşek, uygulanan politikaların kredi notuna yansıdığını söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir.