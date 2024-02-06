Fiyat 838 bin liradan başlıyor! Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller sıralandı

Birçok firma yeni yılda bilinen serilerinin 2024 modellerini çıkarırken, satış fiyatları 2023 modellerinin üzerine çıktı. Piyasadaki fiyat değişimleri sürerken, en ucuz otomobil modelleri de belli oldu. İşte detaylar...

2024 model yeni araçlar piyasaya çıkmaya başladı. Birkaç marka 2024 model araç üretmedi ancak üretenler fiyatlarını belirleyip satışa çıkardı. 2024 model araçların fiyatları 2023 model araçlardan daha yüksek oldu.

2024 model otomobil satışları hem yerli hem de yabancı markalarla başladı. Bazı markalar 2024 model araçlarını henüz getiremese de, çoğu showroomda 2024 model araçlar bulunuyor.

Sıfır otomobil satışları dur durak bilmiyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artış göstererek 79.701 adete ulaştı. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında artışla 64.041 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artışla 15.660 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ocak ayında on yıllık ortalamaların üzerinde bir performans sergiledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 131,2 artarken, otomobil pazarı yüzde 147,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 82,9 arttı. Peki piyasadaki en ucuz otomobiller hangileri? İşte detaylar...

İŞTE PİYASADAKİ EN UCUZ OTOMOBİLLER

Hürriyet'in haberine göre, en ucuz otomobiller arasında liderliği Kia Picanto sırtlanıyor. Picanto'nun 1.0L 67 ps manuel otomobili 838 bin TL'den satılıyor.

İkinci sırada ise Fiat Egea yer alıyor. Fiat Egea'nın 1.4 Easy Benzinli 95 hp modeli, 846.900 TL'ye satın alınabiliyor.

Üçüncü sırada ise Citroen C3 var. C3 1.2 PureTech 83 hp Feel Bold 872.800 TL'den alıcı buluyor. İşte diğer araçlar:

MG ZS Konfor 1,5 MT 106ps: 969 bin TL

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 ps: 989 bin TL

Opel Corsa 1.2 75 hp benzinli manuel: 992 bin TL

Toyota Yaris 1.5 Dream MultidriveS 2023 model: 1.03 milyon TL

Honda City 1.5L VTEC benzinli otomatik Elegance 2023 model: 1.04 milyon TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno otomatik benzinli 2023 model: 1.07 milyon TL

Volkswagen Polo 1.080 ps manuel: 1.07 milyon TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115ps manuel benzinli 2023 model: 1.09 milyon TL

Peugeot 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 hp otomatik 2023 model: 1.13 milyon TL

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 hp Stil: 1.17 milyon TL

Chery Omoda5 Konforu: 1.2 milyon TL

Ford Puma Style 1.0L EcoBoost 95 bg manuel: 1.49 milyon TL

Cupra Leon 1.5 ETSI 150hp DSG 1.75 milyon TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Gelişmiş S Tronic: 1.77 milyon TL

BMW 118i Sport Line otomatik bezli 140 bg: 1.92 milyon TL

Alfa Romeo Tonale TI 1.6 dizel 130 hp DCT 2023 modeli: 2.23 milyon TL

YÜKSEK FAİZLER YATIRIMA YÖNLENDİRİYOR

Mevduata verilen yüksek faiz nedeniyle iç piyasada talep soğumaya başladı ve otomobil alımı eskisi kadar hızlı devam etmiyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN ADIMLARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bakanlığın attığı adımlarla birlikte aksesuar adı altında bayilerin fatura kesmeden el altından para alması, bayi çalışanlarının satış listesinde sıra önceliği tanımak için fazladan ücret talep etmesi, bir kişinin topladığı vekaletlerle 3’ten fazla araç satışının önüne geçilmesi, fahiş fiyat denetimleri, sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci ele düşmüş araçların ilanlarına düzenleme gibi birçok aksiyon otomobil sektörünü düzene soktu.

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir. Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 2 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 5-6 bin lira ücret talep edebilir.

Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı).