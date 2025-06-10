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Fiyatı 7 liraya kadar geriledi! Alan yok... Ürünler tarlada kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da erkenci patates hasadı devam ediyor. Fiyatlar tarlada büyük boy patateste 10-11, orta boyda ise 7-8 liraya kadar geriledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Küçük boy patates ise tarlada kalmış durumda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patateste hasat devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırıp hasat ediyor. Kent genelinde 70 bin dönüm alanda ekilen patatesler yurt içinde birçok ile gönderilirken, şubat ayında yaşanan zirai don nedeniyle verim kaybı yaşandı.

Fiyatı 7 liraya kadar geriledi! Alan yok... Ürünler tarlada kaldı - 1. Resim

Geçtiğimiz yıllarda dönüme ortalama 4 ton verim alınan patatesten bu sene bazı tarlalarda 2 ton, bazı tarlalarda ise 2,5 ton verim alınıyor. Kent genelinde ise patatesten bu sezonda 165 bin ton rekolte bekleniyor.

Fiyatı 7 liraya kadar geriledi! Alan yok... Ürünler tarlada kaldı - 2. Resim

FİYATLAR GERİLEDİ

İlk hasat başladığında büyük boy patatesin kilogram fiyatı tarlada 22-24 lira arasında, orta boy patates 16, en küçük boy patates ise 8 liradan alıcı buldu.

Fiyatı 7 liraya kadar geriledi! Alan yok... Ürünler tarlada kaldı - 3. Resim

Havaların ısınması hasadın yoğunlaşması ile talep düşüklüğü nedeniyle büyük boy patates 10-11 lira, orta boy patates 7-8 lira, küçük boy patatesin ise karşılık görmediği ifade edildi.

Fiyatı 7 liraya kadar geriledi! Alan yok... Ürünler tarlada kaldı - 4. Resim

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kent genelinde patates ekimlerinin arttığını ancak fiyatların düşük seyrettiğini söyledi.

Fiyatı 7 liraya kadar geriledi! Alan yok... Ürünler tarlada kaldı - 5. Resim

"KÜÇÜK BOY PATATES TARLADA KALMIŞ DURUMDA"

Doğan, "70 bin dönüm alanda patates ekimi var. Nisan ayının başında genelde hasat yapardık ama Şubat ayında yaşanan don felaketi nedeniyle patateslerin yeşil aksamları yandı. Nisan ayının başında yapılacak hasatlar Mayıs ayının sonunu buldu. Haziran ayındayız ve halen hasat yapıyoruz. Şu anda büyük boy patates 10-11 lira, orta boy patates ise 7-8 liradan alıcı bulmakta. Küçük boy patates ise tarlada kalmış durumda" ifadelerini kullandı.

Fiyatı 7 liraya kadar geriledi! Alan yok... Ürünler tarlada kaldı - 6. Resim

Patates üreticisi Harun Dişkaya ise, "2024 ve 2025 yılı çiftçiler için afet yılı oldu. Rekolte düşüklüğü oldu ama fiyatlar da bizi kurtarmadı. Patates fiyatları şu anda 11 liradan gidiyor" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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