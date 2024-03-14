Fiyatı duyan oraya koştu! Ucuz et kuyruğu

Balıkesir’de yaklaşık 500 TL'den satılan et ve kıymanın fiyatını 360 TL'ye indiren işletmenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Balıkesir’de bir kasabın 500 TL civarında satılan et ve kıyma fiyatlarını 360 TL’ye indirmesi ile vatandaşlar dükkana akın etti. Kasap reyonundaki ürünler kısa sürede tükenirken, dükkan önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoldan geçerken fiyatları görüp geldiğini ifade eden Ahmet Kartal, “Diğer yerlere göre çok uygun. Yoldan geçerken gördüm de geldim” dedi.

AFİŞLERİ ASMASIYLA TÜKENMESİ BİR OLDU

Firma yetkilisi, afişleri astıktan kısa bir süre sonra reyondaki hazırlanmış ürünlerin tükendiğini ifade etti. Bu uygulamayı her hafta yapacaklarını söyleyen firma yetkilisi, Balıkesirli vatandaşların et yemesini sağlayabilmek için bütün firmaları bu uygulamaya davet etti.