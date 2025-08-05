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Fiyatı iki kat zamlandı! "Düğünlerde takacağız" diyerek dikkat çektiler: Çay keyfimize limon sıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayburt, Limon, Fiyat Artışı, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt'ta zam şampiyonu olan limon keyifleri kaçırdı. Geçen sene 100 lira olan limonun fiyatı bu sene iki katına çıkarken, çay keyiflerine de "limon" sıkıldı. Pazarcı esnafı ise "Bundan sonra limon düğünlerde takılacak" diyerek artan fiyatlara dikkat çekti.

Bayburt'ta limon fiyatlarının hızlı artışı vatandaşın bütçesini zorluyor. Pazarcılar limonun zam şampiyonu olduğunun altını çizerken, fiyatların bir hayli yükseldiğini ifade etti.

Fiyatı iki kat zamlandı! "Düğünlerde takacağız" diyerek dikkat çektiler: Çay keyfimize limon sıkıldı - 1. Resim

FİYATI İKİ KAT YÜKSELDİ

Bayburtlu vatandaşlar fiyatlara rağmen alışkanlıklarından vazgeçmediklerini söyleyerek, limonlu çay içmeye devam edeceklerinin söyledi. Geçen yıl kilosu 80 ila 100 lira arasında değişen limon, bu yıl 200 liraya kadar yükseldi. Limonun tane fiyatı ise büyüklüğüne ve cinsine göre 20 ila 25 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Fiyatı iki kat zamlandı! "Düğünlerde takacağız" diyerek dikkat çektiler: Çay keyfimize limon sıkıldı - 2. Resim

"2-3 TANE DE OLSA ALIYORLAR"

Pazar esnafından Ömer Gencer, Bayburtluların limonlu çay sevdasından vazgeçmediklerini, kilo kilo alamasalar da 2-3 adet limon aldıklarını söyleyerek, "Pazarın zam şampiyonu limon. Limonun tanesi 20-25 liraya geliyor. Kilo fiyatı 180-200 lira arasında değişiyor. Pahalı, bugünkü duruma göre pahalı. Bayburtlular limonsuz çay içmezler bu yüzden 2-3 tane de olsa alıyorlar" diye konuştu.

Fiyatı iki kat zamlandı! "Düğünlerde takacağız" diyerek dikkat çektiler: Çay keyfimize limon sıkıldı - 3. Resim

"LİMONLU ÇAY KEYFİMİZİN TADI KAÇTI"

Pazarda limon satışı yapan Talat Çalgan, artan fiyatlarla beraber limonlu çayın tadının kaçtığını söyledi. Çalgan, "Bayburtluların bir limonlu çay keyfi vardı, onun da içine limon sıktılar, keyfin tadı kaçtı. Şu anda limonun kilo fiyatı 200 lira, tane fiyatı 20 ila 25 lira arasında değişiyor" dedi.

Fiyatı iki kat zamlandı! "Düğünlerde takacağız" diyerek dikkat çektiler: Çay keyfimize limon sıkıldı - 4. Resim

Pazarcı esnaflarından Salih Saka ise artan fiyatlara şakayla karışık dikkat çekti. Saka şunları söyledi:

"DÜĞÜNLERDE LİMON TAKACAĞIZ"

"Bundan sonra limon düğünlerde takılacak. Damat beyin babasından, gelin hanıma limon takılır artık. Limonun kilosu 200 lira. Altın gibi oldu ama biz yine de çayımıza limonu eksik etmeyiz, limonsuz çay içmeyiz. Kilosu 500 lira da olsa, limonlu çay içmeye devam edeceğiz. C vitamini deposu limonu doktorlar da tavsiye ediyor. Limon, ilaçtan iyidir"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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