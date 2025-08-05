Fiyatı iki kat zamlandı! "Düğünlerde takacağız" diyerek dikkat çektiler: Çay keyfimize limon sıkıldı

Bayburt'ta limon fiyatlarının hızlı artışı vatandaşın bütçesini zorluyor. Pazarcılar limonun zam şampiyonu olduğunun altını çizerken, fiyatların bir hayli yükseldiğini ifade etti.

FİYATI İKİ KAT YÜKSELDİ

Bayburtlu vatandaşlar fiyatlara rağmen alışkanlıklarından vazgeçmediklerini söyleyerek, limonlu çay içmeye devam edeceklerinin söyledi. Geçen yıl kilosu 80 ila 100 lira arasında değişen limon, bu yıl 200 liraya kadar yükseldi. Limonun tane fiyatı ise büyüklüğüne ve cinsine göre 20 ila 25 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

"2-3 TANE DE OLSA ALIYORLAR"

Pazar esnafından Ömer Gencer, Bayburtluların limonlu çay sevdasından vazgeçmediklerini, kilo kilo alamasalar da 2-3 adet limon aldıklarını söyleyerek, "Pazarın zam şampiyonu limon. Limonun tanesi 20-25 liraya geliyor. Kilo fiyatı 180-200 lira arasında değişiyor. Pahalı, bugünkü duruma göre pahalı. Bayburtlular limonsuz çay içmezler bu yüzden 2-3 tane de olsa alıyorlar" diye konuştu.

"LİMONLU ÇAY KEYFİMİZİN TADI KAÇTI"

Pazarda limon satışı yapan Talat Çalgan, artan fiyatlarla beraber limonlu çayın tadının kaçtığını söyledi. Çalgan, "Bayburtluların bir limonlu çay keyfi vardı, onun da içine limon sıktılar, keyfin tadı kaçtı. Şu anda limonun kilo fiyatı 200 lira, tane fiyatı 20 ila 25 lira arasında değişiyor" dedi.

Pazarcı esnaflarından Salih Saka ise artan fiyatlara şakayla karışık dikkat çekti. Saka şunları söyledi: