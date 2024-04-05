Fiyatlar artarken, işte en çok altın alan ülkeler! Dikkat çeken Türkiye detayı

2023 yılını 2062 dolardan tamamlayan ons altın, nisanın ilk haftasında 2305 dolarla rekor kırdı ve ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 12 yükseldi. TCMB ise yılın ilk iki ayında, toplam 16 ton alımla en fazla altın rezervi toplayan ikinci banka oldu. Toplam altın rezervini 556 tona taşıyan TCMB, böylece ilk çeyrekteki fiyat artışı ile birlikte değer bazında da rezervlerini yükseltti. İşte en çok altın alan ülkeler…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş ilk çeyreğe damga vurdu. 2023 yılını 2062 dolardan tamamlayan ons altın fiyatı, nisan ayının ilk haftasında 2305 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Böylece ons altında yüzde 12’ye yakın yükseliş gerçekleşti. Altın fiyatlarındaki bu artışta; FED’in faiz indirimi sürecinin yaklaşıyor olması ve dünyada artan jeopolitik riskler ana sebepler olarak öne çıktı. Merkez Bankalarının da altın alımlarını sürdürdüğü görülüyor.

MERKEZ BANKALARI 64 TON ALTIN ALDI

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan “Merkez Bankaları Altın Rezervleri-Şubat 2024” Raporuna göre;

-Merkez Bankaları yılın ikinci ayında toplamda 19 ton altın alımı gerçekleştirdi.

-Küresel merkez bankası altın rezervleri arka arkaya dokuzuncu ayda da artış kaydetti.

-Şubat ayındaki alımlar, ocak ayındaki 45 tonluk alımın %58 daha gerisinde kaldı.

-Bu yılın ilk iki ayında toplam 64 ton artış gerçekleşti. Bu rakam 2023'ün aynı dönemine göre %43 daha düşük. Ancak 2022'ye göre 4 kat artışa işaret etti.

2024’TE EN FAZLA ÇİN ALTIN ALIYOR

Toplam talepte Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerinin öne çıkmaya devam ettiği görülüyor. Buna göre şubat ayında Çin Merkez Bankası altın rezervlerini 12 ton artırarak toplamda 2 bin 257 tona çıkardı ve en büyük altın alıcısı oldu. Altın alımlarını 16 aydır sürdüren Çin Merkez Bankasının rezervlerinde altın ağırlığı, hâlâ yüzde 4 gibi düşük seviyede bulunuyor.

TCMB BU YIL ALIMDA İKİNCİ SIRADA

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının resmi altın rezervleri, şubat ayında 4 ton artarak 556 tona ulaştı. TCMB bu yıl ocak ayında da 12 ton alımla, altında en büyük alımı yapan merkez bankası olmuştu. Son durumda yılın ilk iki ayında TCMB, 16 tonla en yüksek altın alımı yapan ikinci merkez bankası olarak kayıtlara geçti.

HİNDİSTAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Hindistan Merkez Bankasının altın rezervleri şubat ayında 6 ton yükseldi. Toplam altın varlığını 817 tona yükselten banka, bu yıl 13 ton alımla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan yılın ilk 2 aylık dönemi itibarıyla bakıldığında; Kazakistan Merkez Bankası 12 ve Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası 4 ton altın alımıyla, 2024’te en fazla alım yapan ilk 5 merkez bankası arasında yer aldı.

EN FAZLA ALTIN REZERVİ HANGİ ÜLKELERDE

1-Amerika Birleşik Devletleri: 8133 Ton

2-Almanya: 3353 Ton

3-İtalya: 2452 Ton

4-Fransa: 2437 Ton

5-Rusya: 2333 Ton