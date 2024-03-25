Fiyatlar bir aşağı bir yukarı! Bitcoin’de Halving öncesi testere piyasası

BTC’de son dakika! Nisanda gerçekleşmesi beklenen HALVING (Bölünme) işlemi öncesinde BTC yorum ve beklentileri… BTC 25 Mart fiyatı kaç dolar? Bugün sabah saatlerinde Bitcoin 67 bin 200 dolara yakın seyrediyor. Analistler, “Testere şeklinde tabir edilen bir aşağı bir yukarı hareketler yaşanıyor. Yukarıda 68 bin 200 dolar aşağıda ise 65 bin 700 dolar seviyeleri kısa vadede dikkate takip edilmeli” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Kripto paralarda hafta sonu ciddi hareketlilik yaşandı. Bitcoin, geçen hafta üç defa denemesine rağmen 68 bin 200 dolar direncini aşamadı. Ardından düşüşe geçen BTC, cuma akşamı 62 bin 300 dolara kadar çekildi. Pazar günü ise sert yukarı tepki ile fiyatlar tekrar 67 bin dolara yöneldi. Bitcoin’de fiyatlamalar, 25 Mart Pazartesi TSİ 10:15 sıralarında, 5 günlük ortalamaya da işaret eden 67 bin 200 dolara yakın…. BTC’de son bir haftalık kayıp yüzde 2,20 civarında gerçekleşiyor.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

BTC için en yakın beklentinin HALVING (Bölünme) olduğunu hatırlatan analistler, “Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen ve arzı yarı yarıya azaltacak HALVING öncesinde, madenciler, BTC üretim hatlarını yenilemek üzere satışa geçtiler. Bununla birlikte bazı küçük ETF’lerde de kâr satışları gözlemleniyor. Ancak bütün bu satışların 60 bin – 64 bin dolar bandında karşılandığı gözlemleniyor ki; piyasa yükselmese de BTC’nin daha fazla düşüşe istekli olmadığı da görülüyor” şeklinde konuşuyor.

BİTCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT!

ABD Merkez Bankası tarafından son verilen “güvercin” mesajların BTC için de olumlu olduğunu aktaran analistler, “Dolar endeksinde, son günlerde Euro’nun değer kaybından kaynaklanan bir yükseliş var. Dolarda güçlenme BTC tarafını bir miktar baskılıyor. BTC’de 14-20 Mart düşüşü sonrası gözlemlenen tepkide; düşüş aralığının yüzde 50 FIBONACCI geri alım seviyesi 67 bin 200… Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa tekrar 68 bin 200-68 bin 900 bandı gündeme gelebilir” görüşünü dile getiriyor.

BTC DAHA FAZLA DÜŞER Mİ?

ABD’de ETF’ler tarafından ilginin ve para girişinin genel anlamda devam ettiğini de hatırlatan analistler, “Buna rağmen 67 bin 200 dolar atlında kalıcılık ise, ilk etapta 65 bin 700 dolara varabilecek gerileme ihtimalini artırabilir. Şu anda hızlı yükselişin ardından bir testere, gelgit süreci yaşanıyor. Yine de yatırımcıların, daha aşağıda öne çıkan 63 bin 800 dolar desteğini dikkatle takip etmeleri ve bu noktanın altına doğru sarkmalar yaşanması halinde temkinli olmaları gerekiyor” uyarısında bulunuyor.