Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Fiyatlar bir aşağı bir yukarı! Bitcoin’de Halving öncesi testere piyasası

Fiyatlar bir aşağı bir yukarı! Bitcoin’de Halving öncesi testere piyasası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fiyatlar bir aşağı bir yukarı! Bitcoin’de Halving öncesi testere piyasası

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BTC’de son dakika! Nisanda gerçekleşmesi beklenen HALVING (Bölünme) işlemi öncesinde BTC yorum ve beklentileri… BTC 25 Mart fiyatı kaç dolar? Bugün sabah saatlerinde Bitcoin 67 bin 200 dolara yakın seyrediyor. Analistler, “Testere şeklinde tabir edilen bir aşağı bir yukarı hareketler yaşanıyor. Yukarıda 68 bin 200 dolar aşağıda ise 65 bin 700 dolar seviyeleri kısa vadede dikkate takip edilmeli” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Kripto paralarda hafta sonu ciddi hareketlilik yaşandı. Bitcoin, geçen hafta üç defa denemesine rağmen 68 bin 200 dolar direncini aşamadı. Ardından düşüşe geçen BTC, cuma akşamı 62 bin 300 dolara kadar çekildi. Pazar günü ise sert yukarı tepki ile fiyatlar tekrar 67 bin dolara yöneldi. Bitcoin’de fiyatlamalar, 25 Mart Pazartesi TSİ 10:15 sıralarında, 5 günlük ortalamaya da işaret eden 67 bin 200 dolara yakın…. BTC’de son bir haftalık kayıp yüzde 2,20 civarında gerçekleşiyor.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

BTC için en yakın beklentinin HALVING (Bölünme) olduğunu hatırlatan analistler, “Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen ve arzı yarı yarıya azaltacak HALVING öncesinde, madenciler, BTC üretim hatlarını yenilemek üzere satışa geçtiler. Bununla birlikte bazı küçük ETF’lerde de kâr satışları gözlemleniyor. Ancak bütün bu satışların 60 bin – 64 bin dolar bandında karşılandığı gözlemleniyor ki; piyasa yükselmese de BTC’nin daha fazla düşüşe istekli olmadığı da görülüyor” şeklinde konuşuyor.

BİTCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT!

ABD Merkez Bankası tarafından son verilen “güvercin” mesajların BTC için de olumlu olduğunu aktaran analistler, “Dolar endeksinde, son günlerde Euro’nun değer kaybından kaynaklanan bir yükseliş var. Dolarda güçlenme BTC tarafını bir miktar baskılıyor. BTC’de 14-20 Mart düşüşü sonrası gözlemlenen tepkide; düşüş aralığının yüzde 50 FIBONACCI geri alım seviyesi 67 bin 200… Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa tekrar 68 bin 200-68 bin 900 bandı gündeme gelebilir” görüşünü dile getiriyor.

BTC DAHA FAZLA DÜŞER Mİ?

ABD’de ETF’ler tarafından ilginin ve para girişinin genel anlamda devam ettiğini de hatırlatan analistler, “Buna rağmen 67 bin 200 dolar atlında kalıcılık ise, ilk etapta 65 bin 700 dolara varabilecek gerileme ihtimalini artırabilir. Şu anda hızlı yükselişin ardından bir testere, gelgit süreci yaşanıyor. Yine de yatırımcıların, daha aşağıda öne çıkan 63 bin 800 dolar desteğini dikkatle takip etmeleri ve bu noktanın altına doğru sarkmalar yaşanması halinde temkinli olmaları gerekiyor” uyarısında bulunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüksek faiz, konut hayalini de vurdu! Konut kredisinde taksitler, neredeyse 2 asgari ücret! 1 milyon TL kredi çeken, bakın ne ödüyor? - EkonomiYüksek faiz, konut hayalini de vurduAkbank 2024 temettü ne zaman ve kaç TL? AKBNK 2024 hedef fiyat? - EkonomiAkbank 2024 temettü ne zaman ve kaç TL? AKBNK 2024 hedef fiyat?Emeklinin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu - EkonomiEmeklinin bayram ikramiyesinde tarih belli olduTÜİK son oranı duyurdu! İşsizlik rakamları açıklandı - Ekonomiİşsizlik rakamları açıklandıBorsaya yeni bir şirket daha geliyor! IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz oluyor - EkonomiBorsaya yeni bir şirket daha geliyorPromosyon başvuruları başladı! Başvuran zamlı alacak - EkonomiPromosyon başvuruları başladıBanka hisseleri neden yükseliyor? Haftalık primde uçuşa geçtiler - EkonomiBanka hisseleri neden yükseliyor?Gramda tepki çabası! Altında ralli sürecek mi? Son düşüş sonrası fiyatlar… - EkonomiAltında ralli sürecek mi? Son düşüş sonrası fiyatlar…Faizler zirvede iken... Dolarda seçim öncesi kritik hafta! İşte ilk fiyatlar… - EkonomiDolarda seçim öncesi kritik hafta! İşte ilk fiyatlar…Üreticilerden ‘fırsatçı’ suçlamasına örnekli tepki: Beyaz et en ucuz protein kaynağı - EkonomiÜreticilerden ‘fırsatçı’ suçlamasına tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...