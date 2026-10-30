Fiyatlar değişmedi! TMO’dan 5,5 milyon tonluk hububat hamlesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kasım ayında piyasaya 5,5 milyon ton hububat sunacak. Satışların mevcut fiyatlar üzerinden devam edeceğini açıklayan kurum, 1 milyon ton yemlik buğdayı da 90 gün vadeli veya kredi kartına 3 taksitle satışa çıkaracak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan yazılı açıklamada, hububat piyasasında arz güvenliğinin sağlanması, sektörlerin ham madde ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması ve gıda fiyatlarında istikrarın desteklenmesi amacıyla satış faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 1 Eylül'de başlayan satışlar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon ton hububatın piyasaya sunulduğu ve Türkiye genelindeki ilgili sektörlerin ham madde ihtiyacının karşılandığı bildirildi. Açıklamada, kasım ayında da toplam 5,5 milyon ton ürünün piyasaya arz edileceği belirtilerek, "Satışlara hasat başında açıklanan fiyatlarımız üzerinden devam edilecek olup herhangi bir fiyat artışı yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.

SATIŞLAR DEVAM EDECEK

TMO, lisanslı depolardaki stokların Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest satışını sürdürecek. TMO depolarındaki stoklar ise un, makarna, bulgur, bisküvi, irmik ve yem üreticilerinin yanı sıra besici-yetiştiriciler ile kanatlı sektörüne yönelik serbest satışa sunulacak.

1 MİLYON TON YEMLİK BUĞDAY SATIŞA ÇIKACAK

Yem hammaddesi arzını artırmak amacıyla besici-yetiştiricilere ve yem fabrikalarına yönelik arpa satışlarına ek olarak düşük vasıflı buğdaylar da yem sanayisinin kullanımına sunuldu.

Açıklamada, yakın coğrafyada devam eden savaşın Karadeniz üzerinden ürün tedarikinde yol açtığı lojistik güçlüklerin de dikkate alındığı belirtildi. Bu kapsamda ham madde tedarikini kolaylaştırmak, sektörlerin maliyetlerini desteklemek ve gıda enflasyonuyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 1 milyon ton düşük vasıflı (yemlik) buğdayın satışa açıldığı bildirildi.

Söz konusu buğdayların vade farksız 90 gün vadeyle veya kredi kartına 3 taksitle alınabileceği kaydedildi.

FİYAT İSTİKRARI İÇİN TEDBİRLER SÜRECEK

TMO, piyasa gelişmelerini ve sektörlerin ihtiyaçlarını yakından takip ederek arz güvenliğini ve fiyat istikrarını destekleyici tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala