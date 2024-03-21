Ford Otosan (FROTO) bu yıl ne zaman, kaç TL temettü dağıtacak?

Borsada özellikle “temettü emekliliği” yatırımcılarının sıklıkla tercih ettiği hisseler var. Bunlar arasında Ford Otosan (FROTO) ilk sıralarda geliyor. Peki FROTO bu yıl ne zaman temettü ödeyecek? Elinde bir lot FROTO hissesi olanın hesabına kaç TL temettü ödemesi yapılacak? FROTO 8 Nisan 2024 tarihinde hisse başına net 38,97 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. FROTO temettü verimliliği, temettü geçmişi ve tüm detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’un en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer alan ve otomotiv sanayiinin de öncü şirketleri arasında bulunan Ford Otosan (FROTO), hemen hemen her yıl düzenli temettü ödemeleri ile yatırımcıların da radarında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde KAP’a bildirimde bulunan FROTO; geçen yıl 610 bin adet olan toplam satış adedinin, bu yıl 660 bin ila 720 bin aralığında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü paylaştı. Bu beklentiler satışlarda yaklaşık olarak yüzde 10’luk bir büyüme projeksiyonuna işaret ederken; yatırımcıların da hisseden beklentileri yükseliyor.

FROTO 2024 TEMETTÜ NE ZAMAN, KAÇ TL?

Ford Otosan (FROTO) 2023 yılında, önceki seneye göre yüzde 77 gibi yüksek bir artışla net kârını 49 milyar 56 milyon TL olarak açıkladı. Şirketin 2023 yılındaki toplam cirosu da yaklaşık 412 milyar TL olarak gerçekleşti. Bilançonun ardından şirket temettü kararını da açıkladı. Buna göre FROTO 8 Nisan 2024 tarihinde hisse başına net, 38,97 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. 20 Mart tarihinde FROTO hissesi 1134 TL’den kapanış gerçekleştirmişti. Bu fiyata göre FROTO net temettü verimliliği, yaklaşık olarak yüzde 3,43 oranında gerçekleşiyor.

FROTO SON 5 YIL TEMETTÜ GEÇMİŞİ

-30 Ekim 2023’te hisse başına net 26,78 TL

-13 Mart 2023’te hisse başına net 12,82 TL

-30 Kasım 2022’de hisse başına net 5,13 TL

-24 Mart 2022’de hisse başına net 11,70 TL

-19 Kasım 2021’de hisse başına net 3,20 TL

-24 Mart 2021’de hisse başına net 5,45 TL

-23 Mart 2020’de hisse başına net 2,65 TL

-19 Kasım 2019’da hisse başına net 1,04 TL

-1 Nisan 2019’da hisse başına net 2,06 TL

FROTO HİSSE FİYATI KAÇ TL

Ford Otosan (FROTO) hisse fiyatı, temettü ödemesine yaklaşık 2,5 hafta kala, 20 Mart tarihinde 1134 TL’den kapanış gerçekleştiriyor. Buna göre hisse son bir ayda yüzde 51,01, yılbaşından itibaren yüzde 51,91 ve son bir yılda da yüzde 111,37 yükseliş gerçekleştirdi. Hissede F/K oranı 8,11 ve PD/DD oranı da 5,45 seviyelerinde gerçekleşiyor.