Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor! Yolcu sayısı 2 katına çıkacak

Açılışı bugün yapılacak olan Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı'nın, hatta taşınan yolcu sayısını iki katına çıkaracağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Artık bizim yerin altına inmemiz lazım. Dolayısıyla yerin altına indiğimiz her proje, doğru proje" dedi.

İstanbul Havalimanı kent merkeziyle buluşuyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'de merak edilen soruları cevapladı.

TAŞINAN YOLCU SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

İstanbul Havalimanı’nın ciddi potansiyeli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Buraya insanların çok hızlı bir şekilde ulaşmasını istiyoruz" dedi.

Metro hattının açılacak kesimiyle birlikte günlük taşınan yolcu sayısının iki katına çıkacağınu söyleyen Uraloğlu, "Artık bize yer üstü yetmiyor. Yolları, binaları, yaşam alanlarını yaptık. Artık bizim yerin altına inmemiz lazım. Dolayısıyla yerin altına indiğimiz her proje, doğru proje" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları şöyle:

"İstanbul Havalimanı ciddi potansiyeli olan, Avrupa’da birinciliği olan havalimanımız. Buraya insanların çok hızlı bir şekilde ulaşmasını istiyoruz.

Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk gibi yerleşim yerlerinin de Gayrettepe ve Kağıthane bölgesiyle ulaşımını sağlayacak olan bir metro hattı. Toplam uzunluğu 37,5 kilometre. 34 kilometrelik kesimini geçen yıl açmıştık. Şimdi 3,5 kilometrelik kesimi hizmete alacağız. Taşıdığımız yolcu sayısını günlük olarak iki kata çıkarmış olacağız.

"MURAT KURUM'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Murat Kurum'la görüşüyoruz. Murat Bey’in bahsettiği kara ulaşım tünelleri var, metrobüs hatlarıyla ilgili yeni entegrasyonlar düşünüyor. Bunları konuşuyoruz...

İstanbul’un metro ağının toplamda 1.000 kilometre olması gerektiğinden bahsediyor Murat Bey. Şu anda yaklaşık 339 - 340 kilometre civarındayız. Bizim bakanlık olarak 55 kilometre devam eden projemiz var. Bunu da kattığınızda 394 kilometreye ulaşıyoruz.

UZAYDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yörüngede 5 tane haberleşme uydumuz var, uyduların planlanan 15 yıllık ömürleri var. 15 yıl sonra artık uzaydaki yörüngeden terk ediliyorlar. Daha fazla alanın kapsanması adına bir yeni uyduya ihtiyacımız oldu. Onu 6-A olarak adlandırıldık.

Yerli ve milli imkanlarla üretme iradesini ortaya koyduk. Ankara’da TUSAŞ tesislerinde üretimi tamamlanmak üzere. İnşallah Mart ayının ilk yarısında, yer teslimi dediğimiz süreci taşıyoruz. 5 ay sonra onu uzaya göndermiş olacağız.

Space-X ile görüşmelere devam ediyoruz. Biz doğru şartlarda bundan yararlanalım diye düşünüyoruz. Ukrayna savaşında ciddi şekilde kullanıldı, afetlerde kullanılabiliyor.

Bizim birinci önceliğimiz, ülkemizdeki güvenlikle ilgili endişeleri giderecek bir mekanizma kurmak. Güvenliği ilgilendiren bütün kurumlarla toplantı yaptık. Space-X yetkililerini oraya çağırdık, görüşmeler devam ediyor.

KIZILDENİZ’DE AKSAYAN GEMİ TRAFİĞİ

(İsrail’in Gazze saldırıları) Çin’den başlayıp bütün Avrupa’ya, Akdeniz havzasına giden bütün yolları etkiliyor. Mutlaka alternatifleri geliştirmemiz lazım. Süveyş Kanalı’ndan gelen gemiler, Yemen’deki tehditten dolayı Ümit Burnu’ndan dolaşma kararı aldı. Süre iki katına çıktı. Konteyner maliyetleri 3 kata kadar artmış oldu.

Alternatif güzergahlar önemli, bu anlamda bizim yaptığımız çalışmalar var. Bizim planladığımız, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Basra Körfezi’nde inşası devam eden Faw Limanı. Oradan başlayıp yaklaşık 1200 kilometrelik bir demiryolu ve karayolu projesi var. Birinci derecede Irak hükümeti tarafından yürütülüyor.

Nusaybin, Gaziantep, Konya ve İstanbul üzerinden Berlin’e kadar uzanabilecek demiryolu hattı. Proje bitme aşamasında. Irak’la görüşüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın da sürece dahil olması söz konusu. Bugün orayı bitirmiş olsaydık, Süveyş Kanalı’ndaki risk dünyanın gündemine gelmeyecekti.

TÜRKİYE'NİN TÜRK DÜNYASIYLA BAĞLANTISINI SAĞLAYACAK

Zengezur Koridoru, Uzak Doğu’dan başlayıp Kazakistan üzerinden gelip Azerbaycan’dan Gürcistan ve Türkiye’ye uzanan bir güzergah. Bu Türkiye’nin Türk dünyasına bağlantısını sağlayabilecek bir hat. Kalkınma Yolu ve Zengezur’da enerji nakil hatları olacak, iletişim hatları olacak.

TURİSTİK TREN HATLARI ARTACAK MI?

Bu biraz arz talep meselesi. Van’a yönelik bir çalışmamız var. Bazı batı ülkelerinde olduğu gibi panoramik cam tavanlı trenleri ilerleyen zamanlarda planlayacağız. 2053 projeksiyonunda 52 ili doğrudan hızlı trenle tanıştırmış olacağız."