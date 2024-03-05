Starbucks, Gazze boykotu nedeniyle 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

İsrail'e desteği nedeniyle protesto edilen Starbucks, Ortadoğu'da 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları destekleyen Amerikalı kahve dükkânları zinciri Starbucks, boykotlar nedeniyle 2 bin işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İKİ BİN İŞÇİYİ KOVACAK

Orta Doğu, Kuzey Afrika ile Orta Asya'daki ve Türkiye'deki Starbucks şubelerini işleten Kuveytli Alshaya, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle aktivistler tarafından boykot edilmesinin ardından bölgedeki kahve dükkanlarında yaklaşık 2.000 işçiyi işten çıkarmaya başladığını söyledi.

Kuveyt merkezli Alshaya Group, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki lokasyonlarındaki işten çıkarmaları kabul eden bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, "Son altı aydır sürekli zorlu ticaret koşullarının bir sonucu olarak, Starbucks MENA mağazalarımızdaki meslektaş sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldık" denildi.

TÜRKİYE DAHİL ORTADOĞU'DA 1.900 ŞÜBESİ BULUNUYOR

Alshaya, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaklaşık 1,900 Starbucks şubesi işletiyor. Seattle merkezli şirkete göre, 19.000′den fazla personel istihdam etmişti. İşten çıkarmalar, personelinin yüzde 10′undan biraz fazlasını temsil ediyor.