Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Starbucks, Gazze boykotu nedeniyle 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Starbucks, Gazze boykotu nedeniyle 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Starbucks, Gazze boykotu nedeniyle 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
Starbucks, İsrail, Kahve, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'e desteği nedeniyle protesto edilen Starbucks, Ortadoğu'da 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları destekleyen Amerikalı kahve dükkânları zinciri Starbucks, boykotlar nedeniyle 2 bin işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İKİ BİN İŞÇİYİ KOVACAK

Orta Doğu, Kuzey Afrika ile Orta Asya'daki ve Türkiye'deki Starbucks şubelerini işleten Kuveytli Alshaya, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle aktivistler tarafından boykot edilmesinin ardından bölgedeki kahve dükkanlarında yaklaşık 2.000 işçiyi işten çıkarmaya başladığını söyledi.

Kuveyt merkezli Alshaya Group, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki lokasyonlarındaki işten çıkarmaları kabul eden bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, "Son altı aydır sürekli zorlu ticaret koşullarının bir sonucu olarak, Starbucks MENA mağazalarımızdaki meslektaş sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldık" denildi.

TÜRKİYE DAHİL ORTADOĞU'DA 1.900 ŞÜBESİ BULUNUYOR

Alshaya, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaklaşık 1,900 Starbucks şubesi işletiyor. Seattle merkezli şirkete göre, 19.000′den fazla personel istihdam etmişti. İşten çıkarmalar, personelinin yüzde 10′undan biraz fazlasını temsil ediyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 yılda yüzde 81 artış: İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretten 38 bin lira fazla - Ekonomiİstanbul'da yaşam maliyeti asgari ücretten 38 bin TL fazlaErdoğan "gelirlerini artıracağız" demişti! Cem Küçük emekli maaşına zam için tarih verdi - EkonomiCem Küçük emekli maaşına zam için tarih verdiBitcoin rekor seviyeye çıktı! Tarihi zirveye çok yakın - EkonomiBitcoin rekor seviyedeFaiz artışına devam edilecek mi? Mehmet Şimşek TCMB'nin düşüncesini açıkladı - EkonomiMehmet Şimşek TCMB'nin düşüncesini açıkladıAltından yeni rekor! Gram tüm zamanların en yüksek seviyesinde  - EkonomiAltında tarihi rekor! İşte yeni seviye...Ramazan öncesi tavuk eti de zamlandı - EkonomiRamazan öncesi zamlar peş peşe geldiBelediye çalışanlarına yüzde 110 zam! En düşük maaş 34 bin TL oldu - EkonomiBelediye çalışanlarına yüzde 110 zam
Sonraki Haber Yükleniyor...