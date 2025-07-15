Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Geçen hafta 40 lirayı aşmıştı! ABD'li bankadan kritik dolar tahmini

Geçen hafta 40 lirayı aşmıştı! ABD'li bankadan kritik dolar tahmini

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Geçen hafta 40 lirayı aşmıştı! ABD&#039;li bankadan kritik dolar tahmini
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li banka Goldman Sachs, geçtiğimiz hafta 40 lirayı aşan dolar kuru için 3 ay sonrası, 6 ay sonrası ve yıl sonu için tahminini açıkladı.

ABD'li banka Goldman Sachs, dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerini açıkladı.

3, 6 VE 12 AYLIK TAHMİNLER

Goldman'ın açıklamasına göre 3 ay sonrası için dolar kuru tahmini 41 lira oldu. 6 ay sonrası için 43 lira tahmininde bulunan banka, 12 ay sonrası için de öngörüsünü 45 lira olarak bildirdi.

Geçen hafta 40 lirayı aşmıştı! ABD'li bankadan kritik dolar tahmini - 1. Resim

GEÇEN HAFTA 40 LİRAYI AŞMIŞTI

Dolar kuru geçtiğimiz hafta küresel olarak diğer para birimleri karşısında değer kazanarak TL karşısında da yükselişini sürdürmüş ve 40 lirayı aşmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 Temmuz'da FETÖ temizliği! Polis Akademisi Sınavı usulsüzlüğüne yönelik 7 ilde operasyonIrak'ta gece yarısı saldırısı! Petrol sahaları hedef alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
GSM operatörlerinden tarifeleri tepki çekti! Yeni müşteriye 200, eski müşteriye 400 TL - EkonomiYeni müşteriye 200, eski müşteriye 400 TL!Altın durdu, borsa koştu… 1,6 trilyon TL’lik rekor geldi! - EkonomiAltın durdu, borsa koştu…Bitcoin’de yükseliş devam edecek mi? BTC 2025 hedef fiyat… - EkonomiBitcoin’de yükseliş devam edecek mi? BTC 2025 hedef fiyat…Forex dolandırıcıları patladı! Milyarlarca lira buhar oldu, işte kurdukları tuzak - EkonomiMilyarlarca lira buhar oldu, işte kurdukları tuzakİş dünyasından 15 Temmuz mesajı: Yatırımla ülkemize sahip çıkacağız! - Ekonomi"Yatırımla ülkemize sahip çıkacağız!"Yılda 520 milyon avro kazanç sağlayacak! 81 ilde kuruluyor - EkonomiYılda 520 milyon avro kazanç sağlayacak! 81 ilde kuruluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...