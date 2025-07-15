Geçen hafta 40 lirayı aşmıştı! ABD'li bankadan kritik dolar tahmini

ABD'li banka Goldman Sachs, geçtiğimiz hafta 40 lirayı aşan dolar kuru için 3 ay sonrası, 6 ay sonrası ve yıl sonu için tahminini açıkladı.

ABD'li banka Goldman Sachs, dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerini açıkladı.

3, 6 VE 12 AYLIK TAHMİNLER

Goldman'ın açıklamasına göre 3 ay sonrası için dolar kuru tahmini 41 lira oldu. 6 ay sonrası için 43 lira tahmininde bulunan banka, 12 ay sonrası için de öngörüsünü 45 lira olarak bildirdi.

GEÇEN HAFTA 40 LİRAYI AŞMIŞTI

Dolar kuru geçtiğimiz hafta küresel olarak diğer para birimleri karşısında değer kazanarak TL karşısında da yükselişini sürdürmüş ve 40 lirayı aşmıştı.