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Haberler > Ekonomi > Gelir kapısı oldu! Vatandaş ormandan toplayıp kilosunu 1.000 liraya satıyor

Gelir kapısı oldu! Vatandaş ormandan toplayıp kilosunu 1.000 liraya satıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla, Kadınlar, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla’da Mart-Mayıs aylarında doğal ortamda yetişen kuzugöbeği mantarı kırsal mahallelerdeki vatandaşların geçim kaynağı oldu. Dağlık bölgelerden toplanan kuzugöbeği mantarlarının kilosu bin liradan alıcı buluyor.

Muğla’da vatandaşlar tarafından çok sevilen ve yemeği yapılan kuzugöbeği aynı zamanda kırsalda yaşayan kadınların da geçim kapısı oldu. Menteşe ilçesinde dağlık bölgelerde toplanan kuzugöbeği pazar yerinde kilosu bin TL’den satılıyor.

Gelir kapısı oldu! Vatandaş ormandan toplayıp kilosunu 1.000 liraya satıyor - 1. Resim

"BU AYLARDA ÇIKAR, 2 AY SÜRER"

Geçimini köy ürünleri satarak sağlayan Elif Tolgay, “Kuzugöbeği Muğla’nın dağlarında yetişiyor. Doğal ortamlarda organik olarak yetişiyor. Kuzugöbeği her şeye faydalı kansere iyi geldiği söyleniyor. Suyunun kaynatılıp içilmesi öneriliyor. Kuzugöbeği bu aylarda çıkar, 2 ay kadar sürer. Kuzugöbeğinin fiyatları ilk çıktığı zamanlarda 1000 TL’den satılıyor. Sonra aşağıya doğu iniyor ”dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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