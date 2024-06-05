Geri sayım başladı: İstanbul'daki evler için yeni dönem!

1 Temmuz itibarıyla kirada yüzde 25 zam sınırının kalkma kararını değerlendiren emlak uzmanı Hakan Özelmacıklı, ilanlarda en fazla İstanbul'da boş konutun olduğunu ifade etti. Özelmacıklı, kiralarda düşüş beklenmediğini söyleyip "Kira fiyatlarındaki tansiyon ekonomi politikalarının daha etkin bir şekilde görülmesiyle düşebilir" yorumunu yaptı.

Pandemi dönemiyle başlayan son yıllarda büyük bir sorun haline gelen fahiş kira fiyatlarına çözüm için yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Temmuz itibarıyla bu uygulamanın kalkacağını duyurmuştu.

Şimşek konuya ilişkin şunları söylemişti:

Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak temmuzda bu düzenleme ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok. Biz şuna inanıyoruz. Piyasada fiyatları arz ve talep belirlesin. Konut arzını artıracağız.

Bu kapsamda Temmuz ayından itibaren kira artışında yeniden 12 aylık TÜFE hesaplamasına geri dönülecek. Ancak öncesinde kira zammı için son veri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) geldi. Şu an sadece iş yerleri için uygulanan kira artış oranı böylece Haziran ayı için 62,51 olarak hesaplandı.

Emlak Uzmanı Hakan Özelmacıklı dikkat çeken verilerle birlikte konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL'DA EVLER BOŞ

Milliyet’e konuşan Özelmacıklı, yakın zamanda bir araştırma şirketinin yaptığı anketten bilgi paylaşarak, “Buna göre kiracıların yaklaşık yüzde 86’sının yüzde 25’ten fazla bir oranda kiralara zam yaptığına ilişkin değerlendirmeler medyaya yansıdı” dedi.

İlan sitelerinde satılık verilen ilanlarda konutların yüzde 60’a yakınının boş konut ilanlarından oluştuğu, yüzde 20’sinin kiracılı, yüzde 20’sinde ise ev sahibinin oturduğu evlerden oluştuğunu dile getiren uzman isim, “Bu ilanlardan 4’te 1’i İstanbul’da veriliyor. İstanbul’da yüzde 53’e yakın ilan boş konutlardan oluşurken yüzde 26’sı kiracılı, yüzde 10’u da mülk sahibi tarafından kullanılan evler olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

KRİTİK TARİH: 1 TEMMUZ

Özelmacıklı 1 Temmuz’dan sonra piyasada kiralık dairelerin artıp artmayacağına ilişkin, “Biz bunu piyasada ciddi olarak hissetmeyiz. Özellikle mal sahibi bugün bile kiraya verse seneye TÜFE’ye göre zam yapacak. Ben 1 Temmuz’dan sonra çok fazla kiralık daire olacağını düşünmüyorum” yorumunu yaptı.

KİRALARDA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Uzman isim sözlerini şöyle sürdürdü:

Kiralık fiyatlarında aşağı yönlü bir değişim çok fazla beklemiyoruz. Kira fiyatlarında tansiyon artıyor. İstanbul’da metrekare kira fiyatları 200 TL seviyesine geldi. Ağustos’ta 160 TL olan metrekare fiyatları bugünlerde 200 TL’ye yaklaştı.

İstanbul şu anda kira fiyatlarının enflasyona göre daha düşük seyrettiği bir şehir olarak değerlendirilebilir ancak bu Ankara açısından baktığımızda Ağustos aylarında 115 TL olan kiralar metrekarede şimdi 150 TL seviyesinde.

KİRADA NORMALLEŞME NE ZAMAN OLACAK?

Kira fiyatlarındaki tansiyon ekonomi politikalarının daha etkin bir şekilde görülmesiyle düşebilir. Mevduat faizleri düşmeye başladıkça, enflasyon düşüşleri etkisini gösterdiği müddetçe kiralar biraz daha normalleşebilir.