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Haberler > Ekonomi > Getir ve Yemeksepeti arasında borç tartışması: Nevzat Aydın ve Nazım Salur sosyal medyada atıştı

Getir ve Yemeksepeti arasında borç tartışması: Nevzat Aydın ve Nazım Salur sosyal medyada atıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Getir ve Yemeksepeti arasında borç tartışması: Nevzat Aydın ve Nazım Salur sosyal medyada atıştı
Tottenham Hotspur, Nevzat Aydın, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen hizmet sektörü şirketlerinden Getir ve Yemeksepeti arasında borç tartışması çıktı. Getir kurucusu Nazım Salur ve sosyal medyayı aktif kullanan Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın sosyal medyada atışması gündem oldu.

Getir'in futbol takımı Tottenham Hotspur'a 5 milyon sterline (205 milyon lira) yakın borcu olduğu iddiaları sonrası sosyal medyada Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın ile Getir kurucusu Nazım Salur arasında tartışma çıktı.

Nevzat Aydın'ın sosyal medyada ortalığı Getir'in 5 milyon sterlinlik borç iddialarına ilişkin bir haberi alıntılaması Getir kurucusu Nazım Salur'un tepkisi çekti. Salur'un "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok" cevabı sosyal medyada çok konuşuldu.

"TÜRKLER OLARAK PREMIER LEAGUE'E DE SİRAYET ETTİK"

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, sosyal medyada Getir ile ilgili borç iddialarına "Tatsız. Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik" ifadeleriyle paylaştı.

NEVZAT BİR İŞ BULSANA

Getir'in kurucusu Nazım Salur ise Nevzat Aydın'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Salur yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok. Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı."

"ES GEÇMEYEYİM DEDİM"

"Haberi yalanladılar" şeklinde gelen yoruma Nevzat Aydın, "Görmedim, okuyup düzeltirim öyleyse. Sky'da görünce es geçmeyeyim dedim." diyerek cevap verdi.

"BENİM İKİ YAZIMI MI KALDIRAMADIN"

Ardından bir paylaşım daha yapan Nevzat Aydın, "Kendime göre bayağı yoğunum, sağol. İçinde olduğum sektör ile ilgili - Türkiye internet ekosistemi - bayağı flaş bir gündemsiniz bence. Duyduklarımın veya bildiklerimin küçük bir kısmını bile yazmadım Nazım. 2 milyar $ batırdın da benim iki tane yazımı mı kaldıramadın? Hasetlik demişsin de; onu da çok anlamadım neye haset edeceğimi?" ifadelerine yer verdi.

İşte Getir ve Yemeksepet kurucularının arsında yaşanan sosyal medyadaki o atışma:

Getir ve Yemeksepeti arasında borç tartışması: Nevzat Aydın ve Nazım Salur sosyal medyada atıştı - 1. Resim

Getir ve Yemeksepeti arasında borç tartışması: Nevzat Aydın ve Nazım Salur sosyal medyada atıştı - 2. Resim

Getir ve Yemeksepeti arasında borç tartışması: Nevzat Aydın ve Nazım Salur sosyal medyada atıştı - 3. Resim

Getir ve Yemeksepeti arasında borç tartışması: Nevzat Aydın ve Nazım Salur sosyal medyada atıştı - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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