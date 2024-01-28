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    • Gölet ve barajlarda GES ve RES kurulacak! 'Torba Teklif' önümüzdeki günlerde Meclis'te...

    AK Parti enerji alanında yeni düzenlemeler içeren bir torba teklif hazırlıyor. Teklif, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, maden arama izin süreçlerinin kısaltılması, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracının önündeki engellerin kaldırılması gibi düzenlemeleri içeriyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gölet ve barajlarda GES ve RES kurulacak! &#039;Torba Teklif&#039; önümüzdeki günlerde Meclis&#039;te...
    Hes, Ges, Meclis, Torba Yasa, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Dünyada giderek artan deniz üstü yüzer enerji santralleri konusunda Türkiye’de de yeni adımlar atılmıştı. Bu kapsamda, Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgâr santrali için teknik çalışmaların bu yıl içinde başlatılması hedefleniyor. AK Parti’nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunmayı planladığı ‘torba teklif’le, içme ve sulama amaçlı olmayan baraj ve göletlerin üzerinde de GES veya RES kurulmasına imkân veriliyor.

    İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİ SATILABİLECEK

    Teklife göre ayrıca lisanssız olarak fabrikasında veya işletmesinde kendi ihtiyacını karşılamak için kurulan güneş enerjisi panellerinden elde edilen elektrik enerjisinin, ihtiyaç fazlası olan bölümü lisans verilerek satılabilmesinin önü açılıyor. Teklifte maden arama izinleriyle ilgili süreçlerin kısaltılmasına yönelik bir düzenleme yer alıyor. AK Parti kaynakları, “Ayrıca mevcut boru hatlarından LNG ihraç edilmesi için Enerji Bakanlığına yetki veren bir düzenleme de öngörülüyor. Karadeniz’de bulunan gazla Türkiye doğalgazın yüzde 25’ini ülke içinde üretmiş olacak. Bu doğalgazın sıvılaştırılarak, boru hatlarından Avrupa’ya ihracı (ilk etapta Macaristan ve Bulgaristan) amaçlanıyor” bilgisini verdi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HesGesMeclisTorba Yasa
    Haberler > Ekonomi > Gölet ve barajlarda GES ve RES kurulacak! 'Torba Teklif' önümüzdeki günlerde Meclis'te...
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