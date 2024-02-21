Gözler Fed tutanaklarında! Altın koşuyor, dolar kovalıyor, borsa patinaj çekiyor

Altın, dolar ve borsada son dakika!.. Kapalıçarşı’da gram altın 2120 TL ile zirve yaptı. Bir haftalık yükseliş yüzde 4’e vardı. Dolar, serbest piyasada da 31,00 TL’nin üzerine çıktı. Borsa ise 9400 direncini aşamayarak zirvede patinaj çekmeye başladı. Analistler “Altın ve dolar artık yeni sulara yelken açtı. Gram altında 2100 TL’nin üzerinde yer edinme isteği öne çıkabilir. Fed’in nihayetinde faiz indireceği ve jeopolitik risklerin varlığını koruduğu ortamda, altında gerilemeler alım fırsatı olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Bu akşam açıklanacak Fed’in son toplantısına dair tutanaklar, altında hareketliliği artırabilir.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemleri geride kaldı. Altın fiyatları bu hafta, yatırımcısını en fazla sevindiren enstrüman olarak önden gidiyor. Geçen hafta Kapalıçarşı’da 2038 TL’ye kadar gerileyen gram altın, bugün 2120 TL’yi görerek zirve yaptı. Böylece gram altında bir haftalık değer artışı yüzde 4 olarak gerçekleşti. Bu arada dolar/TL kuru artık serbest piyasada da 31,00 TL’yi gördü. Kapalıçarşı’da ise bugün 31,20’nin üzeri test edildi.

GERİLEMELER ALIM FIRSATI

Analistler, “Hem altın hem dolar artık yeni sulara doğru yelken açtı. Dolar 30’lu seviyelerle vedalaştı. Gram altın tarafında da artık Kapalıçarşı fiyatlamalarında 2100 TL’nin üzerinde yer edinme isteği öne çıkabilir. Fed’in nihayetinde faiz indireceği ve jeopolitik risklerin canlılığını koruduğu bir tabloda altında bütün gerilemeler alım fırsatı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yılın flaş yatırım enstrümanı borsa tarafında ise son birkaç gündür yatay seyir dikkat çekiyor. Pazartesi günü 9404 ile zirve yapan borsa, bugün bu direnci aşamadı. Yüzde 0,35 değer kaybı ile 9312’den tamamladı.

NOT ARTIŞI NE ZAMAN?

Tacirler Yatırım Araştırma Direktörü Kadirhan Öztürk, “Borsada 9404 zirvesi sonrası, daha fazla yukarı için sinyaller biraz zayıfladı. Kısa vadede endeksi taşıyacak beklenti ve marj çok fazla kalmadı. Yarın Merkez Bankası toplantısı var, faiz indirimi gelmeyecek. Yılın ikinci yarısında ekonomide yavaşlama ihtimali kuvvetli. Bunu ne ikame edebilir? Yabancı girişi ve 8 Mart’ta Fitch’ten not artırımı… Bunlar olabilir ama şu anda erken” dedi.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Kısa vadede borsada 10 bin puan beklentilerine değinen Öztürk, “Yorgunluk emareleri gözlemleniyor. Belli yerlerde para çıkışları yaşanıyor. Ancak panik de yapmamak gerekiyor. Bir anda sert gerilemeler söz konusu olmayacaktır. 9000’e gelir, bir daha yükselir, bu şekilde hareketler olabilir. 9500-9600 de yapabilir ancak daha yukarısı için temkinli olunmalı. Bilançoları tam olarak göremedik. Sağlıklı değerlendirme şu anda zor” ifadelerini kullandı.