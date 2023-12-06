Gram altın için korkutan tahmin! Uzman isim net tarih verdi, rakamı duyan kuyumcuya koşuyor

6 Aralık 2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 12:25

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FED başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Gram altın 1.886 liraya kadar çıktı. Yatırımcılar ise ‘Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın yıl sonunda ne kadar olacak?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten korkutan uyarı geldi. Elinde grama altını olanlar dikkat! Rakamı duyan kuyumcuya akın ediyor. İşte detaylar haberimizde…

PİYASALAR YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Atlanta’da öneli açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, piyasaları yangın yerine döndürdü. Powell’in piyasa mesajları sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Gram altın ise yeni güne 1888 liradan başladı. Çeyrek altın 3 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 670 liradan satılıyor.

UZMAN İSİM AÇIKLADI: GRAM ALTIN YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Altın fiyatlarında yükselişler devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten kritik uyarılar geldi. ‘Altın alınır mı satılır mı? Gram altın yıl sonunda ne kadar olacak?’ sorularını yanıtlayan Yıldırımtürk, vatandaşları uyardı.

Gram altın için yıl sonu tahminin güncelleyen Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Dolar TL de daha önce de belirttiğim gibi aylık faiz oranında bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Burada da sene sonu beklentisi 30 TL veya 29. 95 TL seviyeleri gibi bekleniyor. Bugün 29 TL. Serbest piyasada şimdilik oluşan fiyatlar bu çarpan etkisiyle de altın işte 1.900 ellinin üzerinde kalmaya devam edecek. Sene sonu itibariyle muhtemelen 2.000 TL seviyelerini göreceğiz. Orada da işte 1.965 75 gibi yeni denemeler var.” dedi.

“ALTIN ALIMLARI DEVAM EDİYOR”

Altın alımlarının devam ettiğini belirten Yıldırımtürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Altından vazgeçilmiş değil. Hatta fiziki altını tercih edenler hâlâ devam ediyor. Bankadaki altını satıp gelip fiziki almak istiyor ama dövizi olan ilginin daha az olduğunu görüyorum. Artık dövizde istikrarlı bir seviye oluşmuş durumda. Tabii burada belirleyici olan daha ziyade faiz artırımları devam ederse orada da ilginin biraz azdıracağız söz konusu.”