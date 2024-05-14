Gram ve ons bu verileri kilitlendi! Altın fiyatları kritik virajda

Altında son dakika! 14 Mayıs gram altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada işlem gören gram altın 2430 TL ve ons altın 2340 dolardan güne başlıyor. Bugün FED Başkanı Powell’ın konuşması, yarın ise ABD’de açıklanacak TÜFE ve perakende satışlar verisi ons altında volatiliteyi artırabilir. Uzmanlar; verilerin beklentilerden kötü gelmesi halinde, altında gerileme yaşanabileceğini ancak bunun orta-uzun vadeli alım fırsatı verebileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları son haftalarda jeopolitik riskler, fiziki talep ve FED’in faiz politikasına dair belirsizliklerin kıskacında, belli bir bant aralığında hareket ediyor. 12 Nisan’da 2431 dolarla rekor kıran ons altın, bugün zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 4 gerisinde bulunuyor. Buna rağmen onsta yılbaşından itibaren yaşanan yükseliş yüzde 14,40 olarak devam ediyor.

Öte yandan stabil seyreden dolardan destek bulamayan gram altın da son dönemde ons fiyatlarından daha çok etkileniyor. Ancak gram tarafında yıl başından itibaren yaşanan yükseliş yüzde 24’e yaklaştı.

14 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL

Serbest piyasada gram altın fiyatı 14 Mayıs işlemlerine 2430 TL’ye yakın başlangıç yaparken; Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın 2437-2485 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 36 TL, yarım altın 8 bin 72 TL ve tam altın da 16 bin 70 TL’den satılıyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatında da işlemler 2340 dolardan devam ediyor.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Altın fiyatlarında dün görülen zirve seviyelere göre yüzde 1’e yaklaşan gerilemeler dikkat çekiyor. Ons altın için 2280 dolar ve gram altın için 2380 TL’nin önemli destek olduğu, fiyatlarda bu seviyelere doğru muhtemel gerilemeler yaşandıkça kademeli alım yönünde fırsat kollanabileceği ifade ediliyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren döviz kurlarında sakin görünümün sürdüğünü ancak enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “FED üyelerinden karışık mesajlar geliyor. Bazıları faiz indirimleri için enflasyonda kalıcı düşünün görülmesi gerektiğine işaret ederken, bir başkası faiz artışından bahsetti. Bu gelişmelerden de ons altın etkileniyor. Çarşamba günü ABD’de açıklanacak nisan ayı TÜFE verisi beklenti üzerinde gelirse, faiz indirimi takvimi de uzayabileceği için altında geri çekilmeler yaşanabilir” dedi.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Dolar/TL’deki hareketlerden ziyade ons tarafındaki gelişmelerin gram altını etkileyebileceğini ve beklenti üzeri gelebilecek bir ABD TÜFE verisi halinde onsta da 2300 dolara doğru geri çekilmelerin yaşanabileceğini aktaran Mehmet Ali Yıldırımtürk, “TÜFE’nin beklenti altında kalması halinde ise ons altının tekrar 2400 dolar ve üzerine doğru yöneldiğini görebiliriz. Salı akşamı FED Başkanı Powell’ın bir konuşması var ve ABD’de perakende satışlar verisi de bu hafta gelecek. Jeopolitik riskler de varlığını koruyor. Dolayısıyla altın fiyatlarında hareketli günler yaşanabilir. Muhtemel gerilemeler, altın için alım fırsatı olabilir” uyarısında bulundu.