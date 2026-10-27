Adana’da bir saksıyla safran üretimine başlayan Ali Gök, 20 yılda üretimini iki dönüme çıkardı. Bu yıl 500-600 gram rekolte bekleyen üretici, safranın gramını 900 TL'den satıyor. 600 gram hasat alması durumunda 540 bin TL kazanacak.

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde yaşayan Ali Gök, 20 yıl önce Safranbolu'nun Davutoba köyünden getirdiği safran soğanlarını önce bir saksıya dikti, ardından da bitkiyi çoğaltarak iki dönümlük araziye ulaştı. Hasadı başlayan safranda bu yıl yağışların bol olması nedeniyle çiçeklenme ve ürün kalitesi ise üreticiyi memnun etti. 150 bin çiçekten toplam 1 kilogram safran elde edilirken ilçedeki Safran tarlasından 500-600 gram rekolte bekleniyor.

Gramını 900 TL'den satıyor! 2 dönümden 540 bin TL kazanacak

GRAMI 900 TL

Safran üretiminin yoğun emek gerektirdiğini belirten Ali Gök, hasat döneminde yaklaşık 45 gün boyunca her gün çiçek topladıklarını ifade etti. Yaklaşık 150 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edilebildiğini kaydeden Gök, "Ben bu yıl iki dönüme ekim yaptım. Bu sezon 500-600 gram ürün bekliyorum. Safran üretimi çok zahmetli bir iş. Her çiçeği tek tek toplamak ve ayıklamak gerekiyor. Şu anda elimizde iki dönüm falan arazimiz var ama daha yeni başladı hasat. Çiçek dönemi 15 gün sonra daha yoğunlaşacak. Bu yıl kalitemiz de güzel. Bu sene yağış bol olduğu için hem erken başladı hasat hem kalite güzel. Fiyat bakımından da bu sene gramı 900 TL" dedi.

Gramını 900 TL'den satıyor! 2 dönümden 540 bin TL kazanacak

"GÜNEŞ DOĞMADAN BAŞLIYORUM, GECE YARISINA KADAR ÇALIŞIYORUM"

Safran çiçeklerinin güneş doğmadan toplandığını anlatan Gök, gün boyunca ayıklama işlemi yaptıklarını, çalışmalarının gece geç saatlere kadar sürdüğünü belirterek, "Sabahları güneş doğmadan çiçekleri topluyoruz. Gün içinde ayıklama yapıyoruz, akşam da gece saat 01.00-02.00'ye kadar çalışıyoruz. Çiçeklerin kırmızı tellerini, sarı kısımlarını ve mavi taç yapraklarını ayrı ayrı ayırıyoruz. Her birinin farklı kullanım alanı var. En değerli kısmı kırmızı telleri. Ürünü hassas terazide tartarak satıyoruz" konuştu.

Gramını 900 TL'den satıyor! 2 dönümden 540 bin TL kazanacak

"SAFRANIN HASTALIĞI İNSANA DA BULAŞTI MI BIRAKAMIYORSUN"

Üretime bir saksıyla başladığını anlatan Gök, "Daha sonra 20 kilogram soğan aldım ve üretimimi büyüttüm. O günden bu yana safran yetiştirmeye devam ediyorum. Şimdi iki dönümlük arazide üretim yapıyorum. Safran yetiştiriciliği bir tutku. Bu çiçeğin hastalığı insana da bulaştı mı bırakamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Gramını 900 TL'den satıyor! 2 dönümden 540 bin TL kazanacak

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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