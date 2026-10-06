Türkiye’de güneş ve rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ağustosta toplam 9,9 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının üretim rakamlarına rekorlarla yansıdığını belirterek, “Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; Ağustos ayında aylık elektrik üretimi 36,71 milyar kilovatsaat oldu.

Aynı dönemde hidrolik, üretimde en fazla payı almayı sürdürdü. Ağustos ayında gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 24,7’sine denk gelen 9,08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.

Güneş ve rüzgârda tüm zamanların rekoru: Ağustosta 9,9 milyar kilovatsaat üretildi

GÜNEŞ VE RÜZGAR ÜRETİMİNDE TARİHİ REKOR

Geride bıraktığımız ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi yüzde 14,1’lik pay ile 5,16 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçerken, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 12,9’luk pay ile 4,74 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi. Böylece, güneş ve rüzgâr kaynaklı toplam elektrik üretim değeri, ağustos ayında 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56,4’lük oranla 20,7 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 69,7’lik oranla 25,58 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Güneş ve rüzgârda tüm zamanların rekoru: Ağustosta 9,9 milyar kilovatsaat üretildi

13 AĞUSTOS'TA YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Ağustos ayı, 2026’nın şimdiye dek en yüksek günlük üretim değerine de ev sahipliği yaptı. Günlük maksimum elektrik üretim değeri, 13 Ağustos’ta 1 milyon 241 bin 291 megavatsaate erişti.

2026 senesinin ilk sekiz aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-31 Ağustos dönemi) incelendiğinde, hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 75,2 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi 30,4 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 29,8 milyar kilovatsaat ile 2000 senesinden bu yana benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu. Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73,2’lik oran ve 181,8 milyar kilovatsaat üretim değeri, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 60,3’lük oran ve 149,8 milyar kilovatsaat üretim değeri 2000 senesinden bu yana benzer dönemlerde miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE İLERLİYORUZ"

Sosyal medya sayfasından konu ile alakalı açıklamalar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Ağustos ayında güneş kaynaklı üretimimiz 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı üretimimiz ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Her iki kaynağın toplamında ulaştığımız 9,9 milyar kilovatsaat ile elektrik üretimimizde tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaşarak rekor kırdık. Amacımız yalnızca bugünün enerji talebini karşılamak değil; sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek. Güneş ve rüzgârda sahip olduğumuz bu yüksek potansiyeli en ileri teknolojilerle şebekemize entegre ederek 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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