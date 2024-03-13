Hafize Gaye Erkan faizi yüzde 60'a çıkarmak istediği için mi görevden alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizi yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığına yönelik iddiaları yalanladı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.
Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizi yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığı iddia ediliyordu. Sosyal medyada ses getiren iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
İDDİALAR YALANLANDI
İddiaları kesin bir dille yalanlayan Merkez, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.' iddiası doğru değildir.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi