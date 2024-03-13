Hafize Gaye Erkan faizi yüzde 60'a çıkarmak istediği için mi görevden alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 13:50 - Güncelleme: 13 Mart 2024 13:57 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizi yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığına yönelik iddiaları yalanladı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.