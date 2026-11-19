İzmir'de kendine özgü aroması, ince kabuğu ve çekirdeksiz yapısıyla bilinen satsuma mandalinasında hasat başladı. Tarlada kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan mandalina, pazarda 60 liraya kadar çıkıyor. Fiyatların çok tatmin edici olmadığını belirten üreticiler, "Üretim maliyetleri 5 ila 8 lira arasında değişiyor." dedi.

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İzmir'in kıyı kesimindeki ilçeleri Menderes, Seferihisar ve Selçuk'ta yoğun olarak yetiştirilen satsuma mandalinasında hasat heyecanı yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelere gelen kadın işçiler; olgunlaşan mandalinaları gün boyunca ağaçlardan topluyor. Sepetlenen ürünler, erkek işçiler tarafından küfelerle taşınarak kamyonlara yükleniyor. Hasadı tamamlanan mandalinalar, sevkiyata hazırlanarak İzmir ve çevre illerdeki pazarlara gönderiliyor.

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TARLA İLE MARKET ARASINDA 6 KAT FARK VAR

Kendine özgü aroması, ince kabuğu ve çekirdeksiz yapısıyla bilinen satsuma mandalinasının hasadı Ocak ayına kadar sürüyor. Tarlada kilogramı 8 ila 10 lira olan mandalina, pazarda ise ortalama 50 ila 60 lira arasında satılıyor.

Hasat başladı! Tarlada 10, markette 60 lira

"168 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Bu yıl Ege Bölgesi genelinde yaklaşık 168 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen üretici Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Gültekin, "Geçen yıla oranla yüzde 20-30 oranında rekolte artışı öngörüyoruz. Bölgemizin satsuma mandalinasının mikroklima özelliğinden kaynaklanan özel bir aroması var. İnce kabukludur. Tüketildiğinde damakta bıraktığı tat oldukça güzel olan bir çeşittir. Daha önce buralarda tütün ve pamuk üretimi yapılmaktaydı. Ancak diğer tarımsal ürünlere göre katma değerinin daha yüksek olması nedeniyle bölge tamamen satsuma mandalinası üretimine yöneldi. Bölgedeki üretimin yaklaşık yüzde 80’i ihracata yönelik gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Hasat başladı! Tarlada 10, markette 60 lira

"ÜRETİM MALİYETİ 5 İLA 8 LİRA ARASINDA"

Hasadın saat 07.30-08.00 gibi başlığını ifade eden Gültekin, "Toplama saat 16.00-16.30’a kadar devam ediyor. Hava şartlarına bağlı olmakla birlikte hasadın yaklaşık 10-15 Ocak’a kadar sürmesini bekliyoruz. Üretici açısından fiyatlar çok tatmin edici değil. 8, 10 ve 11 lira civarında fiyatlar söz konusu. Ancak üretim maliyetleri 5 ila 8 lira arasında değişiyor. Burada bir kilogram mandalinanın hasat edilip işletmeye götürülmesinin maliyeti yaklaşık 10 lira. Mandalina kadar bir de hasat parası ödüyorsunuz. Hallerde ürünün kalitesine göre 30 ila 60 lira arasında satış yapılabiliyor. Marketlerde de yine bölgelere ve ürünün kalitesine göre özellikle Gümüldür satsuması 40, 50 ve 60 lira civarında satılıyor" ifadelerini kullandı.

Hasat başladı! Tarlada 10, markette 60 lira

"1,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİMİZ VAR"

Bölgedeki asıl hedeflerinin ihracat olduğuna dikkat çeken Gültekin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Türkiye genelinde yaklaşık 922 milyon dolarlık ihracat söz konusuydu. Bu yıl Türkiye genelinde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz."

Hasat başladı! Tarlada 10, markette 60 lira

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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