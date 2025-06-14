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Hayvancılıkta yeni şartlar: İşte yabancı çoban kriterleri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hayvancılıkta yeni şartlar: İşte yabancı çoban kriterleri...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En az 200 küçükbaş hayvanı olanlar ile 100 ve üstü büyükbaş sahipleri yabancı çoban izni alabilecek.

Türkiye’de hayvancılık sektöründe yerli iş gücünün yetersiz kaldığı durumlarda istihdam edilmek üzere deneyimli yabancı çobanlara yönelik çalışma izni başvuruları alınmaya başlandı.

Türkiye’de bulunan ve en az altı ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikametgâhı olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye’de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuru yapılabilecek.

Küçükbaş hayvancılık işletmesinin en az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olması, besi hayvancılık işletmesinin en az 100 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması, süt hayvancılık işletmesinin en az 50 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesinin ise en az 75 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması gerekiyor.

Kriterlerin her bir katı için bir çoban olmak üzere aynı hayvancılık işletmesi için en fazla üç yabancıya kadar çalışma izni düzenlenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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