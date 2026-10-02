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Ekonomi

Hazine 4 doğrudan satış ve 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

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Hazine 4 doğrudan satış ve 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek
Başlık ResmiHazine 4 doğrudan satış ve 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 8 ihaleye çıkacak. Bunların 4'ü doğrudan satış, 4'ü ise tahvil ihalesi olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 5 Ekim Pazartesi günü 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili ile 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ile 6 ayda bir kira ödemeli TLREFK'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 6 Ekim Salı günü ise 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'ye endeksli devlet tahvili ile 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına da imza atılacak.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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