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Ekonomi

Hazine 100,8 milyar lira borçlandı

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Hazine 100,8 milyar lira borçlandı
Başlık ResmiHazine 100,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihaleyle 100 milyar 840,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ihaleye imza attı.

İlk ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede, basit faiz yüzde 36,53, bileşik faiz yüzde 39,87 oldu.

Nominal teklifin 38 milyar 987 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 23 milyar 949 milyon lira, net satış 24 milyar 242,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar 750 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 27 milyar 269 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 14 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede, basit faiz yüzde 35,55, bileşik faiz yüzde 38,71 oldu.

Nominal teklifin 46 milyar 990 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 27 milyar 705 milyon lira, net satış 30 milyar 547,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 8 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 33 milyar 185 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine, iki ihaleyle toplam 100 milyar 840,4 milyon lira borçlandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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