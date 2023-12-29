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    Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı, Türkiye'nin dış borcu belli oldu!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 482,6 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 263,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı, Türkiye&#039;nin dış borcu belli oldu!
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin dış borcunu açıkladı.  Verilere göre Türkiye'nin Eylül sonu itibarıyla dış borcu 482,6 milyar dolar gerçekleşti.

    TÜRKİYE'NİN DIŞ BORCU BELLİ OLDU

    Bakanlık, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini yayımladı. 

    Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 482,6 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 263,7 milyar dolar oldu. Dış borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 44,9 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 263,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşti.

    KAMU DIŞ BORCU 5.2 TRİLYON

    Hazine garantili dış borç stoku ise 15,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç stoku bu dönemde 5 trilyon 27 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,2 oldu.

    AB tanımlı genel yönetim borç stoku 6 trilyon 906 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 30,5 olarak kayıtlara geçti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hazine Ve Maliye Bakanlığı
    Haberler > Ekonomi > Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı, Türkiye'nin dış borcu belli oldu!
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