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    Bakan Bolat güzel haberi duyurdu! Türkiye ihracatta bir rekor daha kırdı

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ihracatta yeni bir rekor kırdığını açıkladı. Bolat, "Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir" dedi.

    Bakan Bolat güzel haberi duyurdu! Türkiye ihracatta bir rekor daha kırdı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ihracatta rekor kırdığını açıkladı. Bakan Bolat, "Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi" dedi.

    X sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi veren Bolat'ın paylaşımı şöyle:

    "Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı %1,02 idi. İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle."

    KASIM AYINDA DA REKOR KIRILMIŞTI

    Kasım ayında da rekorlar açıklayan Bakan Bolat, Temmuz ayında başlayan ihracatın, tüm zorluklara rağmen artarak devam ettiğini belirtmişti. Bolat, Kasım ayında ihracatın yüzde 5,2 artış göstererek 23 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdığını aktarmıştı. Türkiye'nin küresel ölçekte olumlu bir ayrışma gösterdiğini belirterek, ülkenin dış ticaretindeki başarıyı vurgulamıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Ekonomi > Bakan Bolat güzel haberi duyurdu! Türkiye ihracatta bir rekor daha kırdı
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