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Ekonomi

Hazine yarın iki ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek

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Hazine yarın iki ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek
Başlık ResmiHazine yarın iki ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın biri dolar cinsi doğrudan satış olmak üzere toplam üç borçlanma işlemi gerçekleştirecek. Bakanlık, yarın iki ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.

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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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