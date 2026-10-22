Hazırlık, yol, taşıma... Market alışverişi yılda 4 günümüzü alıyor

Haftalık market alışverişi hazırlık, yol ve taşıma süreçleriyle yılda 96 saate ulaşıyor. Çocuklarla alışverişte süre 181 dakikaya çıkarken, gidiş-dönüş masrafı yıllık 12 bin 950 lirayı buluyor.

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Market alışverişinin maliyeti yalnızca kasada ödenen tutarla sınırlı kalmıyor. Hazırlık, yol, bekleme ve ürünleri eve taşıma derken haftalık alışveriş ortalama 111 dakika sürüyor. Getir ve Veri Enstitüsünün araştırmasına göre bu süre yılda 96 saate yani 4 güne yaklaşıyor.

YILLIK 12 BİN 950 LİRA!

Çocuklarla yapılan alışverişte süre 181 dakikaya kadar yükseliyor. Alışveriş için yapılan ortalama 249 liralık gidiş-dönüş harcaması ise yıllık 12 bin 950 liraya çıkıyor. Fiziksel alışverişte en zorlayıcı unsurların başında yüzde 40 ile sıcak hava geliyor. Ağır ürünler yüzde 38, kalabalık yüzde 36, taşıma yükü ise yüzde 26 ile sıralanıyor. Alışverişi yorucu bulanların oranı kadınlarda yüzde 46, erkeklerde yüzde 36 olarak ölçülüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 52’si online market veya hızlı teslimat hizmetlerini kullanıyor. Bu kanalı tercih edenlerin yüzde 44’ü kampanya ve fi yat avantajını, yüzde 32’si markete gitmeye zaman veya imkân bulamamayı, yüzde 30’u ise üşenmeyi gerekçe gösteriyor.

Online alışveriş, kolaylıkta yüzde 49, zaman tasarrufunda yüzde 48 ile öne çıkıyor. Alışveriş süresi eğer yarıya inerse katılımcıların yüzde 26’sı kazanacağı zamanı dinlenmeye veya uyumaya, yüzde 19’u sevdikleriyle vakit geçirmeye, yüzde 18’i ise kişisel bakımına ayırmak istiyor. Getir CEO’su Batuhan Gültakan, kampanyaların online marketi denemede etkili olduğunu, kalıcı kullanımda ise zaman, kolaylık ve kişiselleştirilmiş deneyimin öne çıktığını söyledi.

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