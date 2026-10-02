ChatGPT'nin alışveriş özelliklerine yenisi eklendi. Yeni sanal deneme özelliğiyle kullanıcılar, beğendikleri kıyafetleri satın almadan önce kendi fotoğrafları üzerinde görebilecek. Kullanıcının bir selfie ve tam boy fotoğraf yüklemesi yeterli olurken, ekran görüntüsü alınan kıyafetlerin de sanal olarak denenebileceği açıklandı.

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Yapay zeka araçlarının günlük hayattaki kullanım alanları genişlerken ChatGPT'ye online alışveriş yapanları yakından ilgilendiren yeni bir özellik geldi.

Engadget'ın haberine göre OpenAI, kullanıcıların kıyafetleri satın almadan önce kendi fotoğrafları üzerinde görebilmelerini sağlayan "Sanal Deneme" (Virtual Try On) özelliğini kullanıma sunuyor.

Yeni özellikle birlikte mağazada kabine girmeden yapılan "kıyafet provası" dijital ortama taşınıyor.

Online alışverişte yeni dönem! OpenAl duyurdu: Bir fotoğraf yetiyor

FOTOĞRAFINIZI YÜKLEMENİZ YETERLİ

Sanal Deneme özelliği, ChatGPT'deki kıyafet ürünlerinin gösterildiği alanlardan kullanılabiliyor.

Kullanıcının denemek istediği kıyafete dokunarak "Dene" seçeneğini seçmesi, ardından bir selfie ve tam boy fotoğrafını ChatGPT'ye yüklemesi gerekiyor.

Yapay zeka daha sonra seçilen kıyafetin kullanıcının üzerinde nasıl görünebileceğini gösteren yeni bir görsel oluşturuyor.

Online alışverişte yeni dönem! OpenAl duyurdu: Bir fotoğraf yetiyor

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNDEKİ KIYAFET DE DENENEBİLECEK

Özelliğin yalnızca ChatGPT'nin kullanıcıya önerdiği ürünlerle sınırlı olmadığı belirtiliyor.

Habere göre kullanıcılar başka bir yerde gördükleri kıyafetin ekran görüntüsünü ChatGPT'ye yükleyerek de teorik olarak sanal deneme görseli oluşturabilecek.

OpenAI'ın açıklamasına göre sanal deneme görsellerinin oluşturulmasında şirketin eylül ayında kullanıma sunduğu ChatGPT Images 2.5 modeli kullanılıyor.

Sistem, yüklenen kullanıcı fotoğrafıyla seçilen kıyafeti kullanarak yeni bir görsel oluşturuyor.

Online alışverişte yeni dönem! OpenAl duyurdu: Bir fotoğraf yetiyor

FOTOĞRAF YÜKLEYENLER İÇİN UYARI

Engadget'ın aktardığına göre kişisel hesaplardan yüklenen görseller, kullanıcı ilgili veri kullanımını devre dışı bırakmadığı sürece model geliştirme süreçlerinde kullanılabiliyor.

Bu nedenle sanal deneme özelliğinde selfie veya tam boy fotoğraf kullanacak kişilerin hesaplarındaki veri ve gizlilik tercihlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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