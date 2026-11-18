Geleneksel pazarlarda Çin’e karşı rekabette zorlanan Türk şirketleri rotayı ABD’ye çevirdi. Gıdadan gemi inşasına, yazılımdan tekstile kadar birçok sektörde yeni iş birlikleri kurulurken hedef üç yılda 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak.

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Çin’in yayılmacı devlet kapitalizmi ve yıkıcı fiyat rekabetiyle mücadelede zorlanan Türk iş dünyasının yeni rotası ABD oldu. Çin dışında yeni ortaklık arayışına giren ABD de bu süreçte Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunuyor.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, üyelerinin hâlihazırda yıllık 24 milyar dolarlık bir ticari büyüklüğe ve 5 milyar dolarlık ABD ihracatına ulaştığını belirterek, toplam ikili ticaret hacminin mal ve hizmet ticaretiyle birlikte 48 milyar dolar seviyesini geride bıraktığını söyledi.

Ekonomik milliyetçilik ve ticari engellemelere rağmen bu hacmin yakalandığını anlatan Sanlı “İki ülke, üç yıl gibi kısa bir süre içinde rahatlıkla 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşabilir” dedi.

Hedef 100 milyar dolar: Türkler ABD'yi keşfetti

Küresel ölçekte yaşanan korumacılık dalgası ve yeni nesil tedarik zinciri yaklaşımlarının Türkiye için eşsiz fırsatlar sunduğunu dile getiren Sanlı, 100 milyar dolarlık hedefe giden yolda hizmet ihracatını ilk sıraya koyduklarını kaydetti.

Sanlı “Bu doğrultuda lojistik, yazılım, siber güvenlik, turizm, sağlık turizmi, uçak bakım-onarım ve pilotaj eğitimi gibi katma değeri yüksek alanları öncelikli lokomotifler olarak görüyoruz. Dünyada Çin’in ardından ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörümüzün hem ABD içinde hem de ABD’li ortaklarla üçüncü coğrafyalarda ortak projeler üstlenmesi büyük bir potansiyel taşıyor.

Gemi inşasında dünya ikincisi konumundaki Türk tersanelerimiz ise ABD’nin sivil ve askerî alandaki tedarik arayışlarıyla birlikte çok daha kritik bir üretim merkezi hâline geliyor. Ayrıca ABD’de değişen tüketici alışkanlıkları ve etnik mutfaklara artan ilgi, hazır ve paketli gıda ürünlerinde Türk firmalarımıza geniş bir pazar kapısı aralıyor; otomotiv yan sanayinin yanı sıra kimya, hijyen ürünleri, kuyumculuk, makine halısı ve ev tekstili gibi geleneksel güçlü kaslarımızı kesinlikle kaybetmeden yeni sektörlerle birlikte büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedef 100 milyar dolar: Türkler ABD'yi keşfetti

ABD STANDARDINA GÖRE ÜRETİM ŞART

ABD pazarına giriş yapmak isteyen Türk şirketlere de uyarılarda bulunan Sanlı şunları kaydetti:

ABD pazarına giren şirketlerin 92’si regülasyon uyumsuzlukları sebebiyle devamlılık sağlayamıyor. Türk sanayicimiz uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak Avrupa’nın CE standartlarına ve yakın coğrafya üretim kalıplarına göre konumlandı, ancak ABD pazarında ölçü birimlerinden FDA ve UL onaylarına kadar tamamen farklı bir mekanizma işliyor. Bu yapısal dönüşümü hızlandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ile yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şu du ifade etmeliyim ki KOBİ’lerin çok kısıtlı imkânlarla uzak coğrafya macerasına atılmasını tavsiye etmiyoruz. ABD, kurumsal altyapısını tamamlamış orta ve büyük ölçekli işletmeler için daha uygun bir pazar olabilir. Lojistik kolaylıklar ve istikrarlı ticari iklim göz önüne alındığında özellikle ABD’nin doğu yakası eyaletlerinin rasyonel bir strateji olacağını düşünüyoruz.

Türk firmaları ihracatta ABD pazarına yönelirken, Amerikalı şirketler de Türkiye’deki üretim gücünden yararlanmak için iş birliklerini artırıyor.

AMAZON’UN UYDULARI GEMLİK’TE ÜRETİLİYOR

Gemlik Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren TABA-AmCham üyesi Çimtaş, ABD’li Amazon’un küresel uydu projesinin ana tedarikçisi oldu. Uydu parçaları Türkiye’de üretilirken firmanın SpaceX projeleri için de davet aldığı belirtiliyor.

Hedef 100 milyar dolar: Türkler ABD'yi keşfetti

ABD DONANMASI TÜRK TERSANELERİNİN PEŞİNDE

Tersane kapasitesi ve iş gücü kaybı yaşayan ABD, gemi inşa ve bakım-onarım süreçleri için Türkiye’ye yöneldi. ABD’li heyetlerin özellikle Marmara ve Ege bölgelerindeki Türk tersanelerine yönelik ziyaretleri artarken, hem sivil hem de askeri denizcilik projelerinde iş birliği fırsatları doğuyor.

NEW YORK POLİSİNİ TÜRK YAZILIMI KORUYOR

Türk firmaları teknoloji ihracatında da sınırları aştı. Türk teknoloji şirketi Ekin, New York Polis Departmanının (NYPD) akıllı şehir ve güvenlik yazılımları ihalesini Alman rakiplerini geride bırakarak kazandı. Türkiye’de geliştirilen yazılımlar ABD güvenliğinde aktif rol oynuyor.

TEKSTİLDE “MARKA SATIN ALMA” DÖNEMİ

Türk tekstilciler ABD’li köklü markaları bünyesine katıyor. Ünlü Amerikan markası Brooks Brothers’ın ev tekstili operasyonları 7 yıllığına kiralanarak üretimi Denizli ve Samsun’a taşındı. Ayrıca Lord & Taylor ve Lionel Messi markalarına yönelik lisans ve satın alma adımları hız kazandı.





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