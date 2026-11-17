Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmelerine yardımcı olacak "Verimli Ev" mobil uygulamasını erişime açtı. e-Devlet entegrasyonuyla çalışan uygulama, evdeki her bir beyaz eşyanın faturaya maliyetini tek tek hesaplayıp kişiye özel tasarruf tüyoları sunacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşların enerji tüketimini kontrol altına almasını ve tasarruf etmesini sağlayacak yerli mobil uygulama "Verimli Ev"i kullanıma sundu.

Mobil uygulama mağazalarından indirilebilen yeni sistem, evdeki beyaz eşyadan ısıtma sistemlerine kadar tüm cihazların enerji karnesini çıkararak vatandaşlara rehberlik edecek.

2 FARKLI GİRİŞ SEÇENEĞİ VAR

"Verimli Ev" uygulaması, kullanıcılarına iki farklı giriş seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, e-posta adresiyle hesap oluşturarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak uygulamaya erişim sağlayabilecek.

Yüksek faturalara karşı yeni dönem: e-Devlet üzerinden giriş başladı

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Sisteme giriş yapan kullanıcılardan, oluşturdukları profil üzerinden elektrik ve doğal gaz faturalarına ait güncel tüketim bilgilerini uygulamaya eklemeleri istenecek.

Bu adımın ardından kullanıcılar, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi temel ev aletlerinin enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi ayrıntılarını da sisteme tanımlayabilecek.

Yüksek faturalara karşı yeni dönem: e-Devlet üzerinden giriş başladı

HER CİHAZIN FATURAYA ETKİSİ HESAPLANACAK

"Verimli Ev" uygulaması, kullanıcılardan alınan verileri işleyerek evdeki her cihazın toplam enerji tüketimindeki payını hesaplayacak. Bu sayede hem cihaz bazında maliyet analizi ortaya çıkacak hem de tüketimin yol açtığı karbon emisyonu kullanıcıyla paylaşılacak.

Analizlerin ardından her cihaz için kullanıcıya özel verimlilik önerileri sunulacak. Böylece "Verimli Ev" uygulamasıyla kullanıcılar, hangi cihazın ne kadar enerji harcadığını görerek tasarrufa yönelik adımlar atma fırsatı bulabilecek.

BAYRAKTAR: ENERJİ TASARRUFU EVDE BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Enerji 2040 vizyonumuzun temel ayaklarından birini enerji verimliliği oluşturuyor. Çünkü enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak yalnızca daha fazla üretmekle değil, enerjiyi daha verimli kullanmakla da mümkün. Bu doğrultuda enerji verimliliği alanında bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmaları daha ileriye taşıyarak üretimden sanayiye, ulaşımdan binalara ve günlük yaşamımıza kadar her alanda verimlilik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Yüksek faturalara karşı yeni dönem: e-Devlet üzerinden giriş başladı

Bayraktar, enerji verimliliğinin önce evlerde başladığını belirterek, "Aydınlatmadan ısınmaya, elektrikli cihazların kullanımından günlük alışkanlıklarımıza kadar atacağımız her adım hem aile bütçemize hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak. Bakanlık olarak geliştirdiğimiz 'Verimli Ev' mobil uygulaması da bu anlayışı günlük hayatımıza taşıyor. Uygulama sayesinde hangi cihazın elektrik ve doğal gaz tüketimimizde ne kadar payı olduğunu görebiliyor, tüketim alışkanlıklarımıza özel önerilerle evimizde enerjiyi daha verimli kullanmanın yollarını keşfedebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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