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Hijyen için satılıyordu, kanserojen olduğu ortaya çıktı! Bakanlık satışını yasakladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hijyen için satılıyordu, kanserojen olduğu ortaya çıktı! Bakanlık satışını yasakladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren bir ürünü daha ifşa etti. Hijyen için satılan bir temizlik ürününün kanserojen etkisi olduğu belirtildi. Söz konusu ürünün satışı yasaklandı. İşte detaylar..

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluklar ise kamuoyu ile paylaşılıyor. "Güvensiz" olarak nitelendiren ve vatandaşın sağlığını hiçe sayan ürünlerin satışı ise yasaklanıyor. 

KANSEROJEN ETKİ

Bakanlık son duyurusunu 4 Ağustos tarihinde yaptı. Hijyen için satılan ürünün kanserojen etkisi olduğu belirtildi. 

Hijyen için satılıyordu, kanserojen olduğu ortaya çıktı! Bakanlık satışını yasakladı - 1. Resim

SATIŞI YASAKLANDI 

"Mopfresh" marka pisuvar koku gidericinin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık ürünün güvensizlik nedenini şöyle açıkladı: "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür." 

Hijyen için satılıyordu, kanserojen olduğu ortaya çıktı! Bakanlık satışını yasakladı - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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