Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Bakan Uraloğlu “Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Uraloğlu “Hızlı tren ağımızı Çerkezköy’den Kapıkule’ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi de hızlı tren ağımıza dâhil ederek Trakya’yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık” dedi.

Hızlı tren sınıra dayandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak, 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek

HALKALI-KAPIKULE 1,5 SAATE DÜŞECEK

Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın diğer etaplarındaki çalışmaların da sürdüğünü vurguladı. Bakan Uraloğlu “Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak” diye konuştu.

Hızlı tren sınıra dayandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak, 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek

ORTA KORİDOR’UN KRİTİK KAPISI

Hattın Fav Limanı’ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak Kalkınma Yolu’nun da batı ucunda yer aldığını ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu: Halkalı-Kapıkule Hattımız, Türkiye’yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz.

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TÜRKSAT 7A’DA ÜRETİMİN BU YIL BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A’da olması gereken özelliklerin tamamlandığını belirterek “Daha önce Türksat 6A’yı ürettiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK ve bir özel fi rmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız. Yerli ve millî ürettiğimiz 7A uydusunu da uzayda birkaç yıl içinde görmüş olacağız” dedi. Dünyada 5,5 milyarlık nüfusa TÜRKSAT uydularıyla ulaştıklarını belirten Uraloğlu, Katar ile uydu alanında anlaşma yapıldığını hatırlatarak, bu uydunun adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Türksat Biruni” olarak konulduğunu bildirdi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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