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Hükümet ilk teklifini verecek! 600 bin kişinin zammı için kritik tarih belli oldu 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hükümet ilk teklifini verecek! 600 bin kişinin zammı için kritik tarih belli oldu 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin ilk teklifini sunacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar... 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini anımsatan Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.

"BAYRAMDAN SONRA İLK TEKLİFİMİZİ SUNACAĞIZ" 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulan Işıkhan, şu bilgileri verdi:
"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

Hükümet ilk teklifini verecek! 600 bin kişinin zammı için kritik tarih belli oldu  - 1. Resim

KAMU İŞÇİSİNİN ZAM TALEBİ 

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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