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Açılış ücreti 500 lira oldu! İBB'den deniz taksi ücretlerine yüzde 275 zam, işte yeni tarife

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Açılış ücreti 500 lira oldu! İBB&#039;den deniz taksi ücretlerine yüzde 275 zam, işte yeni tarife
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında deniz taksi ücretlerine zam yapıldı. Zam oranı yüzde 19,04 ile yüzde 275 arasında değişiyor. İşte detaylar...

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'nin teklifiyle, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.

AÇILIŞ ÜCRETİ 500 LİRA OLDU

Bu kapsamda, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi. Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı.

İBB'den deniz taksi ücretlerine yüzde 275 zam! İşte yeni tarife - 1. Resim

8-16 MİL ARASINA YÜZDE 275 ZAM

Bu kapsamda, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı.

Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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