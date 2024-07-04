İflas başvurusunda bulunan Fisker, elde kalan elektrikli araçlarını ucuza satıyor!

Geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulunan elektrikli otomobil üreticisi Fisker, 3 binden fazla Ocean elektrikli SUV modelini çok uygun fiyata satmak için başvuruda bulundu.

2016 yılında elektrikli otomobil piyasasını değiştirmek için kurulan Fisker, istediği başarıyı yakalayamamış ve geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulunmuştu.

Fisker, gerekli onayı alırsa, envanterindeki 3.231 adet Ocean SUV aracını New York merkezli araç kiralama şirketi American Lease'e 46.25 milyon dolara satacak. Bu da firmanın Ocean model araçlarını ortalama 14 bin dolara satacağı anlamına geliyor. Fisker, Ocean modelini ilk tanıttığında yaklaşık 70.000 dolar başlangıç fiyatı belirlemişti, ancak firma iflas sürecine girerken bu fiyatı 25.000 dolara kadar düşürmüştü.

EN AZ 1 MİLYAR BORÇ VAR

Fisker'in şu anda en az 1 milyar dolar borcu var. İflas başvurusuna göre şirketin tahmini varlıkları 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında değişiyor. Net değerlemeler ise şirketin avukatları tarafından hala yapılmakta. Fisker'in en büyük 20 alacaklısı arasında Adobe, Google ve SAP bulunuyor. Şirket, iflas sürecinde varlıklarını satarak borçlarını ödemeyi planlıyor.

American Lease, Fisker'in araçlarına olan ilgisini iflas sürecinden önce 2.100 adet Ocean aracı satın almayı kabul ederek göstermişti. İflas sonrasında ise şirket, envanterdeki tüm araçları satın alma talebinde bulundu. American Lease, New York ve çevresinde paylaşımlı yolculuk hizmeti sunuyor ve kiralık araç filosu sağlıyor.

New York şehri, geçen yıl aldığı kararla 2030 yılına kadar şehrin paylaşımlı araç filosunun sıfır emisyonlu veya tekerlekli sandalye erişimine uygun araçlara dönüştürülmesini zorunlu kılmıştı. Firma, bu satın alım ile emisyon hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.