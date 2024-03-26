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İflas eden Türk tekstil devi, 7 bin liraya satıldı

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İflas eden Türk tekstil devi, 7 bin liraya satıldı

Ekonomi Haberleri

Bursa'da faaliyet gösteren ancak 2021 yılında iflas eden Fun Tekstil, sudan ucuz fiyata satıldı. Şirket, açık artırma ile 7 bin 350 liraya satıldı.

Bursa merkezli tekstil firması  Fun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, geçtiğimiz yıllarda iflas etmişti. Ancak firma iflasının ardından komik bir bedelle satışa çıkarıldı. 

7 BİN 350 LİRAYA ALICI BULDU

Firmanın asgari ücretin bile çok altında bir bedelle satılması akıllara durgunluk verdi. Firma 7 bin 350 liraya yeni sahibini buldu. 

AÇIK ARTIRMADA TEK TEKLİF GELDİ

1995’ten beri faaliyet gösteren ve Bursa’nın tanınmış firmalarından olan Fun Tekstil, 2021’de iflas etti ve marka hakları açık artırmayla satışa sunuldu. Bursa İflas Dairesi tarafından duyurulan açık artırmada, marka için tek bir teklif geldi ve 7 bin 350 TL’ye alıcı buldu.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Fun Tekstil’in borca batık durumu nedeniyle iflasını ilan etti ve konkordato komiseri Neslihan Yılmaz’ın görevine son verildiğini duyurdu. İflas kararı, ilgili yasal süreçlerin sona erdiğini de belirtti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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