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    • İhlas Pazarlama ile Quick Sigorta arasında Fatura Koruma anlaşması! Müşterilere 12 aya varan taksit imkanı tanındı

    İhlas Pazarlama ile Quick Sigorta ticari devamlılığı sağlamak ve tüketicilere güvenli ödeme oluşturma amacıyla Fatura Koruma Sigortası anlaşması imzalandı. Yapılan iş birliği ile krediye erişemeyen tüketiciye 12 aya varan taksitlerle senetli alışveriş imkanı sunulacak. Krediye erişemeyen tüketiciler bu uygulama ile istediği ürünü taksitle alabilecek. İşte uygulamaya ilişkin detaylar...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İhlas Pazarlama, Quick Sigorta, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Quick Sigorta ve İhlas Pazarlama, “Fatura Koruma Sigortası” kapsamında iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre tüketiciler İhlas Pazarlama’nın 320 bayisinde Fatura Koruma Sigortası'nı kullanarak, 12 ay vadeye kadar vade farksız ve taksitle alışveriş yapabilecek. Müşterisine sigorta güvenceli ödeme kolaylığı sağlayan firmanın 2024 hedefi senetli satışları 2 katına çıkarmak.

    SİSTEM NASIL İŞLEYECEK? 

    Firmanın Türkiye çapındaki 320 mağazasına gidip istediği ürünü senetle almak isteyen müşteriler sistem üzerinden değerlendirmeye alınıyor. Ödeme kapasitesine göre bir limit belirleniyor ve senetlenen alışverişe sigorta şirketi kefil oluyor. Müşteri ödeme yapamayınca sigorta şirketi ödemesini yapıyor. 

    "AMACIMIZ YENİ BİR KİTLEYİ MAĞAZAMIZDA AĞIRLAMAK" 

    Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Bizi tanıyanlarla güzel bir ilişkimiz var. Onlarla bu sıcak yollu mağazacılık kültürünü uyguluyoruz ama daha çok insanla tanışmak için bizi tanıyanlarla aramızda köprü kuracak bu fatura koruma sistemine ihtiyacımız vardı. Amacımız İhlas Mağazacılığı daha çok tanıyan bir yeni kitleyi mağazamızda ağırlamak ve onlara taksitle mal verebilmek." dedi. 

    "TAKSİTLE TÜM İHTİYAÇLARINIZI GÖREBİLİRSİNİZ" 

    Korkusuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde bir ürünü taksitle almak istiyorsanız ve bunu alacak yeterli imkanınız yokken, bu ürünü kredilendirmek istiyorsanız İhlas mağazalarına gelin Quick ile birlikte taksitle tüm ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İhlas PazarlamaQuick Sigorta
    Haberler > Ekonomi > İhlas Pazarlama ile Quick Sigorta arasında Fatura Koruma anlaşması! Müşterilere 12 aya varan taksit imkanı tanındı
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